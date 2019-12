AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-03 09:38:13

GIGABYTE frister med med ny slimline Aero 15 gaming laptop

Når snakken falder på gaming på laptops, så kan man være sikker på at få svar på tiltale fra nørder og andet godtfolk om spil skal afvikles på desktops, og ikke via såkaldte gaming laptops. Det er naturligvis en sandhed med modifikationer, da det mobile gaming segment, er blevet til en ganske potent størrelse.



I mange tilfælde designes bærbare ofte med neddroslet versioner af desktop grafikkort for blandt andet at sænke strømforbruget og varmen. Med det sagt, så er det altså stadig muligt at få ganske potente gamer laptops, som uden problemer kan smide seriøs performance af sig. Tweak.dk testede for noget tid siden både MSI GT83VR Titan SLI og MSI GT73VR 6RE-048NE Titan, og her gik man ikke ned på performance, tværtimod.



Her til er gamer laptops ikke ensbetydende med store tunge maskiner, så garanterer en rygskade, når de bringes med på farten, og nu er GIGABYTE klar med et bud på en bærbar til gaming, som rent faktisk er holdt ned i fysisk format.



GIGABYTES nye Aero 15 er sølle 1.9 cm, vel og mærke på det tyndeste sted på maskinen, og med en vægt på 2,1 kg, så tyder det lovende.



Aero 15, er også den første bærbar fra GIGABYTE, der inddrager et nyt X-Rite Pantone certified display for optimering af farvegengivelsen på skærmen. Denne gang designet ind i en 15,6” skærm, som praktisktalt ser ud til at kunne omtales som borderless/frameless.

Altså en skærm, når næsten fremstår uden fysisk ramme. Denne har dog stadig en 5mm rammer hele vejen rundt, men rent visuelt lækkert design. Skærmen byder på 1080p (1920x1080), og omtale af en 4K (2840x2160) på vej hen over Q3 2017.05.03 Tager vi et spadestik længere ind, så finder vi en Intel Core i7-7700HQ processor samt en Nvidia GeForce GTX 1060 GPU med 6GB GDDR5 RAM. Ikke noget high-end grafikkort, heller ikke på den mobile scene, men dog stadig nok til at kunne levere tilfredsstillende ydelse.



Af DIMMs til RAM, finder vi 2 af slagsen, som begge er DDR4 RAM. Der er også skabt plads til 2x M.2 PCIe SSD porte.



Udvendingt finder vi dual 4K output samt HDMI 2.0 og mini DisplayPort 1.3. Der er også valgt brug af en Thunderbolt3 port, 3x USB 3.0 ports og en GbE LAN port. Så her dækkes vi fint ud af muligheder.

Rammen på Aero 15, er skabt af CNC aluminium, og bliver udbudt i 3 forskellige farvelader, sort, orange eller grøn.



GIGABYTE har intet udtalt omkring valget af køling på denne gaming bærbar, og med tanken på dens fysiske formåen, så stiller det uden tvivl krav til omtalte.

Prisen på GIGABYTE Aero 15 gaming laptop er $1,900, og den er allerede mulig at købe på markedet.



Credit: GIGABYTE