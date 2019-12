AUTHOR :

Google annoncerer en ny high performance Pixelbook (Video)

Alt handler ikke kun om Google Pixel 2 og Pixel 2 XL, og med i presseeventet kom flere andre spændende produkter, og deriblandt en ny Pixelbook

I kølvandet på lanceringen af Pixel 2 og Pixel 2 XL smartphones, har Google også annonceret flere andre produkter under deres pressevent igår. Blandt disse en helt ny Pixelbook chromebook, som Google omtaler værende en high performance chromebook. Den nye Pixelbook, er bygget med en 12,3 tommer skærm, der er i stand til at håndterer en opløsning på 2400 x 1600 pixels.



Samme med Pixelbook gemmer der sig Intels 7th generation Intel Core i5 eller i7 processor under den smukke overflade sammen med 8GB eller 16GB RAM. Af lager bliver du tilbudt at vælge mellem 128GB, 256GB eller 512GB alt efter ønske og budget, og så har Google valgt at integrere Google Assistant som en del af pakken.



Google skriver:



Pixelbook is the thinnest, lightest laptop we’ve ever made, at just 10.3mm and 1.1 kilograms. It has a 4-in-1 design, so you can do anything you want with it. You can use it as a laptop, fold the keyboard underneath to easily watch your favorite show, read your favorite book or take notes in tablet mode when you’re on the go, or prop it into tent mode as you follow along with a recipe in the kitchen.

Prisen på Google Pixelbook starter ved $99.



