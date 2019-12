AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-30 15:32:56

Her er den nye Apple MacBook Air

Lækker som dens forgængere. Appel har netop fremvist deres nye MacBook Air med et nyt design og sprødt 13,3 tommer Retina display, og en ramme knap 50 procent tyndere end den MacBook den erstatter.

Lækker som dens forgængere. Appel har netop fremvist deres nye MacBook Air med et nyt design og sprødt 13,3 tommer Retina display, og en ramme knap 50 procent tyndere end den MacBook den erstatter.



Hertil iklædes MacBook Air anno 2018 Apples Touch ID indbygget i tastaturet og producenten egen T2 security chip.



Den nye MacBook Air udstyres med Apples nye tastatur, hvor hver tast år deres egen unikke LED belysning. Hertil kommer en ny Force Touch trackpad, som ifølge Apple, er 20 procent hurtigere end sidste MacBook Air model.



Apple har også givet portene på 2018 versionen af MacBook Air, og denne gang med to Thunderbolt 3 porte. Under overfladen finder vi Intels 8th generation CPU, op til 16GB RAM, samt option for op til 1,5TB SSD lager.



Batteriet har også gennemgået en opdatering. Denne gang tilbyder Apple MacBook Air op til 12 timers battelevetid til browsing, og op til 13 timer, hvis du afspiller video.



Vi venter på den komplette liste af specifikationer fra Apple.

Billeder og kilde:

Apple