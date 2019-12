AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-13 11:14:59

Her er den nye Apple iMac Pro i action

Er jagten gået ind på din næste Apple iMac Pro, som rammer markedet i morgen, og vil du gerne se den i action forud for handlen, så er der nu dukket en ny video på nettet, som viser Apple iMac Pro i brug.

Den nye Apple iMac Pro bliver den dyreste iMac til dato med priser startende på $4,999. Det visuelle giver ikke indtryk af der er tale om en ny iMac Pro – det er under den smukke overflade nyhederne gemmer sig. Dog skal Apple roses for denne gang at kunne tilbyde iMac Pro i alternative farvelader og ikke kun Space Grey.



iMac Pro kan denne gang handles med 8 core, 10 core, 14 core eller 18 core processorer, og ifølge Marques Brownlee, kan du fra 14 december købe den med 8 og 10 core CPU’er.



Den nye iMac tilbydes med op til 128GB RAM, og op til 4TB SSD, og en model med 16GB video RAM.

Nedenstående video fremviser hvad vi har i vente med iMac Pro.



En note, som bestemt ikke er så lille. Den nye iMac Pro er totalt forsejlet, hvilket betyder du ikke har mulighed for selv at opgradere RAM, som er muligt med nuværende iMac. Derfor skal du gøre op med dig selv inden du svinger dankortet, hvilken model der passer dine ønsker og krav.