AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-17 23:26:38

Her er prisen på Samsungs nye Notebook 9-modeller

Samsung annoncerede så sent som i december 2017 sine tre nye Notebook 9-modeller. Mange detaljer blev ved daværende lejlighed afsløret – undtagen den forventede prisklasse. Det er der nu blevet rådet bod på.

Det er endelig blevet bekræftet, at de tre modeller starter med en pris omkring de 1,200 dollars.

De tre modeller vil helt præcist have en pris på henholdsvis 1,199 dollars, 1,299 dollars og 1,299 dollars.

Man får for de penge fingrene i en notebook-model med et såkaldt 75W Hexacell-batteri.

Dette batteri går ikke blot for at være det største batteri iblandt Notebooks. Det er også det mest kraftfulde.

Det er til at starte med kun muligt at foretage et køb i USA. Her vil de tre Notebook 9-modeller lande på butikshylderne søndag den 18. februar.