Intel annoncerer tre Project Athena Open Labs

Intel har løftet sløret for tre Project Athena Open Labs til udvikling af de næste generation af bærbare computere.

Projekt Athena blev første gang afsløret under januar CES arrangementet, og er designet til at skabe en ny grobund for tynde bærbare computere. Ud over at skulle komme med forbedret ydeevne, skal en Athena baseret bærbar computer, bevæge sig fra sleep mode og til fuldfunktionsdygtig øjeblikkeligt, have forbedret AI kapacitet, 5G tilslutning og en batterilevetid på 20 timer.

Derudover vil de bruge Intel CPU'er med lav effekt U- og Y-serier, og vejer omkring 1,5 kilo. Konkurrenten må uden tvivl være Qualcomms Snapdragon-drevne pc'er.



Mens Intel selvfølgelig udvikler sin egen hardware, vil uafhængige leverandører kunne indsende dele til laboratorierne for at sikre, at de opfylder Project Athena specifikationerne.



“Each lab is supported by experienced engineers to test, tune and provide recommendations to improve power and performance capabilities across a broad range of laptop components and categories, such as audio, display, embedded controllers, haptics, SSDs and wireless”, forklarer Intel.

Når vurderingen er gennemført, vil en liste over optimerede komponenter blive stillet til rådighed for OEM'er til overvejelse for kommende laptops.

Kilde: Intel



Virksomheder vil kunne begynde at sende deres komponenter til laboratorierne til testning i løbet af de kommende uger, og hvor laboratorierne er sat til at starte driften/udviklingen i juni.

De første Athena bærbare er planlagt til at komme på markedet i anden halvdel af indeværende år, og vi kan forvente at se nogle af disse på Computex 2019, og forhåbentlig med 10nm processorer-Ice Lake.

