AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-20 00:39:37

Lenovo skyder to nye laptops afsted

Lenovo har ikke i sinde at falde bagud på laptop-markedet. Det har virksomheden nu fået slået godt og grundigt fast.

Lenovo prøver desperat at følge med sine konkurrenter. Derfor har virksomheden nu valgt at lancere to nye laptops.



Den første laptop er en nyere version af de gamle Lenovo IdeaPad-modeller. Denne gang har Lenovo fokuseret på at lave et smallere og skapere design. Den nye IdeaPad er desuden blevet udstyret med en Corei7 processer.



Den anden laptop går under navnet Legion Y920. Den er specifikt beregnet til at fungere som en moderne gaming-computer. Legion Y920 kommer med en GeForce GTX 1070 grafikprocesser fra NVIDIA.



Hvis du er bidt af en gal gamer og derfor gerne vil have fingrene i Legion Y920-modellen, skal du ligeledes være klar til at punge ud ved kasse et. Prisen ligger nemlig på intet mindre end 2.700 dollars.



Det er langt fra tilfældigt, at Lenovo vælger at lancerer de nye laptops netop nu. Det er med henblik på at udstyre de unge mennesker med en laptop, før et nyt skoleår begynder.