MSI annoncerer MSI GE63VR og GE73VR gaming laptops

MSI annoncerer MSI GE63VR og GE73VR gaming laptops, som foruden 120Hz/3ms skærme, er spækket med fede features

MSI melder sig på banen med en nye bærbare computere i form af MSI GE63VR and GE73VR gaming laptops, som skiller sig ud fra mængden på flere måder. Ens for begge er 120Hz/3ms skærme, og integration af verdens første full-size mekaniske tastatur i notebooks.



MSI GE63VR og GE73VR gaming laptops, er også udstyret med producentens egen MSI Cooler Boost 5 teknologi, som benytter sig af af dual Whirlwind Blade fans, syv heat pipes, og fire ventilations områder under overfladen, hvis rolle er at holde den interne temperatur nede under load. En varme som blandt andet genereres af GTX 1070 i begge gamer laptops.



MSI skriver følgende:



Through Per-Key illumination of the keyboard, you may receive real time game stats like ammo levels, health levels, tool durability, and take immediate actions, gaining full control of gameplays. Every hardware detail of this keyboard is also calculated and especially designed for professional gamers’ needs. The keyboard has ergonomically-designed keys with 1.9mm of key travel for better responsive and tactile feedback, optimum WASD zone and support of anti-ghosting capability for up to 45 keys. Mechanical-level Shielding solution makes the gaming notebook keyboard the most solid ever. All these gaming features are all designed for gamers to gain full command over gaming missions.

Specifikationer:



• Windows 10 Home / Windows 10 Pro

• Latest 7th Gen. Intel® Core™ i7 processor

• Latest GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5

• 15.6″ Full HD (1920×1080), 120 Hz Refresh Rate and 3ms response time panel (Optional)

• 15.6″ UHD (3840×2160), IPS level panel (Optional)

• Exotic sporty aluminum alloy design

• Per-Key RGB gaming keyboard by SteelSeries

• 5X bigger Upgraded Giant Speakers and sound by Dynaudio for captivating realism

• Cooler Boost 5 – Revolutionary cooling module for enthusiastic gaming

• MSI Exclusive USB lighting technology

• Exclusive Super RAID 4 (Dual NVMe M.2 SSDs by PCIe Gen3 X4 in RAID 0) (optional)

• Exclusive ESS SABRE HiFi DAC for lossless, high-quality audio

• The X Boost function from MSI technology supports faster storage access speed.

• Dragon Center provides six functions to get a total control of your personal computer

• WTFast free premium license for 2-month

• The latest USB 3.1 SuperSpeed+ interface built in

• USB Type-C reversible plug

• Exclusive SHIFT technology boosts performance under controlled noise & temperature

• Nahimic 2 Sound Technology delivering 360⁰ immersive audio experience

• True Color 2.0 Technology for increased color contrast and greater image detail

• SteelSeries Engine 3 with GameSense to personalize your play style

• Killer DoubleShot Pro (Killer Gb LAN + Killer 802.11 a/c WiFi) with Smart Teaming

• Xsplit Gamecaster 1 year free premium license for broadcasting, recording and sharing

• Matrix Display supporting 4K output up to 2 external monitors

Vi har ikke kunne tracke priser eller officiel release af MSI GE63VR og GE73VR gaming laptops.

