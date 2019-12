AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-03 14:39:14

MSI annoncerer deres nye MSI P65 Creator designperle

MSI har annonceret deres nye 15,6 tommer bærbar, MSI P65 Creator, som rent visuelt er en lille designperle. Under det smukke ydre, finder vi en Intel Core i7-8750H, 6-core Coffee Lake-H processor, og understøttelse af op til 32GB DDR4-2666 MHz RAM.

MSI P65 Creator, er udstyret med to stk. solid state diske, og et NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q grafikkort, som skal levere en omgang lækker eyecandy i dine spil.

MSI fortæller:

With MSI P65, we have taken the MSI GS65 Stealth gaming laptop launched earlier this year and provided it with a fresh white finish and a new marketing campaign. As with the gaming version the latest laptop from MSI is equipped with an 82 Wh battery, backlit keyboard with a fingerprint sensor, 802.11ac WiFi and Bluetooth 5 support and stereo speakers.

Other features include connections for Ethernet, mini DisplayPort and HDMI ports as well as four USB ports depending on the system you opt for. MSI offers a Silver Edition model with NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or GTX 1060 Max-Q graphics All the top-of-the-line white limited edition laptop equipped with GeForfce GTX 1070 Max-Q graphics, a Thunderbolt 3 xUSB Type-C port, and 3 x USB 3.1 Gen 2 Type-A ports.

Du kan finde den komplette liste over specifikationer på MSI P65 Creator HER

Prisen sættes til €1,700 og lanceres i oktober 2018.