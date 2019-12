AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-14 12:43:39

MSI har præsenteret deres nye 14 tommer PS42 bærbar

MSI er en gammel kending på Tweak.dk, og gennem de sidste mange år, har vi testet et hav af deres produkter fra næsten hele deres produktfamilie. Nu er producenten klar med en ny yderst veldesignet bærbar.

MSI PS42. Prisskiltet starter fra $899 for standard konfigurationen, som inkluderer en Intel Core i5-8250U processor, 8GB RAM samt et 256GB solid state drive (SSD).



Hertil åbner MSI for andre optioner, hvis du ønsker mere smæk for skillingerne.



– Core i5-8250U/Intel UHD 620/8GB/256GB - $899

– Core i5-8250U/NVIDIA GeForce MX150/8GB/512GB - $1099

– Core i7-8550U/NVIDIA GeForce MX150/16GB/512GB - $1299



MSI skriver følgende:



“Crafted in ultra-light chassis with hair-brushed aluminum, combined with white keyboard illumination, the PS42 is made portable and durable wherever you go! NVIDIA GeForce MX150 delivers up to 4X better performance over integrated graphics, ideal for photo editing, video remastering and gaming”



Af andre specifikationer finder vi fingeraftrykslæser, option for udvidelse af lagerpladsen via SD kortlæser, baggrundsbelyst tastatur, 2 x USB 3.1 Gen1 Type-C ports, 2 x USB 3.1 Type-A ports, headset jack samt en HDMI port.

MSI PS42 kommer til test på Tweak.dk



Læs mere om MSI PS42 HER