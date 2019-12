AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-09-28 13:00:20

MSI lancerer GE63VR og GE73VR Raider

MSI lancerer GE63VR og GE73VR Raider, og dermed udvider MSI deres segment for mobile gamer laptops, som skal være den trofaste gamer ven på farten

Gældende for MSI GE73VR Raider, får vi tilbudt en mobil-kæmper udstyret med et 17,3" 120 Hz display med Full HD (1920 x 1080) eller UHD (3840X2160) opløsning, og en responstid på 3 ms. Under motorhjelemn finder vi en Intel Core i7-processor, option for en GPU fra GeForce GTX 10 serien samt vanen tro, et gaming optimeret tastatur fra SteelSeries med individuel RGB-bagbelysning på hver tast.



GE63VR Raider bygges med et 120Hz 15,6" display og Full HD (1920 x 1080) eller UHD (3840X2160) opløsning, og samme responstid på 3 ms, en Intel Core i7-processor, GPU fra GeForce GTX 10 serien samt føromtalte tastatur fra SteelSeries med individuel RGB backlite tastatur, hvor du kan styrer farveladen via software.



Som vi tidligere har set på bærbare fra MSI, er lyden også i fokus på deres seneste udspil, og et fortsat samarbejde med Dynaudio, skulle producere lyd i luksusklassen på GE63VR/GE73VR serien via 5x større lydkammer og 3x større højttalerenheder, og support af ESS SABRE Hi-fi DAC



Specifikationer og features:



- 7. generation af Intel Core i7-processor

- Lynhurtige grafikkort fra seneste NVIDIA GeForce-generation

GeForce GTX 1070 8 GB GDDR5 (7RF)

GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5 (7RE)

GeForce GTX 1050Ti 4 GB GDDR5 (7RD)

GeForce GTX 1050 4 GB GDDR5 (7RC)



- Fremragende skærme på hhv. 15,6” (GE63VR) og 17,3” (GE73VR) med True Color 2.0-teknologi giver spiloplevelser i særklasse.

Vælg mellem:

Full HD (1920x1080) panel med120-Hz opdateringshastighed og responstid på 3 ms

UHD (3840X2160) panel med farvegengivelse på højde med IPS-paneler



- Eksotisk, sporty design udført i alu-legering

- Gamingtastatur fra SteelSeries med individuel bagbelysning af hver tast

- Giant Speakers fra Dynaudio giver en altopslugende lydoplevelse

- Cooler Boost 5 – revolutionerende køler til entusiastiske gamere

- USB 3.1 Superspeed+ og USB Type-C-stik og USB-belysning

- Killer DoubleShot Pro (Killer Gb LAN + Killer 802.11 a/c WiFi) med Smart Teaming

- Matrix Display understøtter 4K-output på op til 2 eksterne monitorer

- X Boost-funktionen fra MSI giver hurtigere adgang til lagerenheder.

- Windows 10 Home/Windows 10 Pro installeret på forhånd

- SteelSeries Engine 3 med GameSense så du kan skræddersy din spillestil

MSI GE63VR & GE73VR kan købes i Danmark fra 15.190 kroner.*