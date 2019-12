AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2015-03-25 08:35:00

MSI GT80 Titan SLI

Det sker sjældent, at man sætter ordene gamer og notebook sammen i en og samme sætning. Men det bliver altså nødvendigt denne gang, for MSI har sendt os sin GT80 Titan SLI, der trods navnet ikke indeholder Titan kort men GTX 980m. Hele to af slagsen i SLI. Hvad den ellers rummer, må I klikke jer ind på testen for at finde ud af. Vi byder jer velkomne.

MSI behøver vi vist ikke give nogen væsentlig præsentation, men det fortjener GT80 Titan SLI derimod. En maskine som denne er noget udover det sædvanlige. To GTX 980m grafikkort i SLI, fire Kingston SSD'er i Super RAID og et mekanisk tastatur i en Notebook. Hvad er der ikke at elske ved denne gaming maskine?

De tekniske specifikationer:

Marketing Name: GT80 Titan SLI-001

OS: Windows 8.1

CPU: Intel® Core™ i7-4720QM

Chipset: Intel® HM87

Cache: 6MB

Color: Aluminum look-alike Black

Screen Size: 18.4" Full HD Wide View Anti-Reflective

GPU: Dual NVIDIA® GeForce® GTX 980M SLI

Video Memory: 16GB GDDR5 (8GB each)

Keyboard: SteelSeries Mechanical Cherry MX Brown Switch Red Backlit

Audio: Sound Blaster Cinema 2

Speaker: Dynaudio Premium Speakers w/ Subwoofer

Memory: 16GB DDR3L 1600MHz

HDD Capacity: 4* Kingston SSDNow 128 GB @ RAID 0 + 1TB HDD (7200RPM)

Optical Drive Type: Blu-ray Disc Burner

LAN: Killer™ E2200 Game Networking

WLAN: Killer™ N1525 Wireless-AC

Bluetooth: Yes 4.0

Video Port: HDMI 1.4 x 1, mDP x 2

AC Power Adaptor: Output: 19 V DC, 330W Input: 240V AC, 50/60Hz

Dimension: 45 cm (L) x 33 cm (W) x 4,9 cm (H)

Weight: 4,5 kg

2 Years Limited Warranty (Includes 1 Year Global Warranty)

Producentens egne pointers på GT80 Titan omhandler





Med tankerne på fremsendte laptop er en desktop replacement, så er der tale om ganske heftige highlights.

Se vores videopræsentation af MSI GT80 Titan SLI herunder.

I videoen omtaler jeg blandt andet, at maskinen kommer med 1 TB SSD bestående af 4 * 256 GB i RAID 0. Det har imidlertidigt vist sig at være 4* 128 GB SSD i RAID 0. Og tastaturet er med brune Cherry MX switches. Ikke røde.

MSI, har også fremvist GT80 Titan på deres egen YouTube kanal.

Med den indledende præsentation på plads kan vi nu begynde så småt at pakke sagerne ud og gennemgå GT80 Titan SLI. Jeg undlader at fremvise bundlet i billederne, da jeg allerede har gennemgået den del i videoen.

Her ser I maskinen direkte ud af kassen, og jeg kan da lige informere jer om, at det ikke er nogen let sag. Med batteriet installeret vejer den hele 4,5 kilo. Strømforsyningen vejer også godt på den gode side af 1 kilo, og tilsammen vil jeg skyde dem til at veje mellem 5,5 og 6 kilo. Designet er sort og rødt i bedste MSI Gaming stil. Plastikken er lavet i et børstet aluminiumslook og desværre ikke i rigtig aluminium. Det kan dog måske også være et strategisk valg i forhold til varmeafledning. Så jeg vil ikke lade det påvirke scoren.

På toppen af MSI GT80 Titan SLI finder vi et Gaming Dragon logo, som ved brugen er LED oplyst. På bagsiden har vi en HDMI 1.4 udgang samt to mDisplayPort udgange. Alle tre udgange kan drive hver sin 4K skærm, og med to GTX 980m kort burde det være en mulighed. Desværre er det ikke noget, vi kan teste her i dag, da Tweak.dk ikke lige ejer 4K skærme. På den ene side finder vi intet andet end to USB3.0 porte, som jeg har valgt ikke at illustrere. Den anden side er mere interessant, da vi her finder et optisk Blu-Ray brænder drev, kortlæser, tre USB3.0 porte og minijack stik til headset og mikrofon. Det sidste, som vi finder her, er en optisk lydudgang. Ikke ligefrem

På undersiden finder vi et stort indsugningsareal, og som nævnt i videoen har MSI tænkt over airflowet ved at placere tre helt flade fødder nederst mod brugeren, mens de har lavet tre hævede fødder bagerst for at hæve computeren op omkring indsugningsområdet. Vi finder også her .1 subwooferen til DynAudio lydsystemet.

Lige lidt præsentationsbilleder så I kan se, hvordan maskineriet tager sig ud, når det kommer ud af kassen. Det sorte aluminiumslook er meget naturtro, og man skal rent faktisk hen og røre ved det, før man finder ud af, at det dog kun er plastik. Skærmen er meget stor (18,4"), hvilket i kombination med den høje vægt også fortæller mig, at denne maskine egentlig er skabt med henblik på at lave en maskine, som er nemmere at slæbe med til LAN parties end en stationær. Der er tale om en antireflective Full HD skærm, der leverer et rigtig godt billede. Skærmen har minimal til ingen bleeding, og sort i billederne fremstår rigtig godt. Ofte oplever man, at skærme kan levere sort som nærmest værende gråt, eller det der er værre. Betragtningsvinklen er superlækker, og man kan faktisk kigge på skærmen fra positioner, som man aldrig ville placere sig selv i.

MSI har installeret alle de varme komponenter tættest ved skærmen og flyttet tastaturet længere ned, så man under spiltiden faktisk ikke er i nærheden af dem. Det betyder også, at man ikke skal døje med varme hænder/håndled under lange gaming perioder. Varmeudblæsningen foregår i siderne og bagud, hvorfor den varme luft aldrig kommer ned til brugeren. Med andre ord kan man som sådan godt sidde med den i sofaen, men man skal dog være opmærksom på, at den netop tager luften ind nedefra. En ting, som jeg godt kunne have tænkt mig, er en håndledsstøtte. Oftest ligger man sine håndled på maskinens nederste del for at kunne nå tastaturet. Den del har MSI fjernet for at undgå varme håndled, men til gengæld sidder man med sine hænder på en lidt træls måde, fordi maskinen er så høj, som den er.

Hængslerne i skærmen er rigtig godt udførte. Låget kan åbnes og lukkes helt frit, uden jeg på nogen måde skal have fat i maskinen for at undgå, at den vipper op. Det kan selvfølgelig også hænge sammen med, at maskindelen vejer så meget mere end skærmen, så hænglerne skulle være virkelig ringe, hvis den på nogen måde skulle risikere at vippe med op. Men da modstanden er meget lille, uden at skærmen selvfølgelig kan åbne utilsigtet, kan jeg næppe forestille mig, at det er tilfældet.

Midt på computeren over tastaturet finder vi et stort Gaming Dragon logo i plastikken. Over dragen har vi et finthullet mesh med fire højttalere inde bagved, der sammen med .1 subwooferen i bunden udgør DynAudio 4.1 lydsystemet. Under skærmen finder vi et tilpas stort MSI logo i krom.



En lille note er, at der bag den brede plade også gemmer sig muligheden for tilgang til de indvendige herligeder, hvis du, tiltrods for de vilde specifikationer, fik lyst til f.eks at opgradere SSD, harddisken, RAM, eller drevet. MSI klader det for "Easy Upgradable" Dermed kan GT80 faktisk have sin egen "fremtidssikring" til kommende teknologier. Det er ganske godt tænkt, som man også så på deres GT72. For at fjerne toppen, skal du kun fjerne 2 skruer i bunden, enkelt.





Skal jeg snakke ligeud af posen, og det skal jeg jo, så er jeg faktisk ikke udpræget stor fan af DynAudio lydsystemet. Især Windows systemlyde, og her tænker jeg især notifikationslyden, hvor der er lydspikes, lød ikke ret godt i højttalerne. De forvrængede til trods for, at lyden var skruet ned til cirka 75%, og her havde jeg nok forventet meget mere af nogle højttalere, der bliver promoveret som værende noget specielt.

Derimod fungerer lyden rigtig godt, når man spiller, så længe der ikke kommer nogle meget lyde, der laver især diskant spikes, da det er disse, som får højttalerne til at forvrænge. Den lille subwoofer giver en fin dybde i lydbilledet, mens de fire højttaler i fronten giver en minimal form for surround oplevelse uden på nogen måde at kunne hamle op med rigtige surround headsets eller surround lydsystemer.

MSI er heller ikke kede af at reklamere med, at GT80 Titan SLI kommer med et DynAudio lydsystem. De har nemlig sat i DynAudio logo på i venstre side af meshet, der skjuler de fire højttalere. Over mousepadden finder vi fire knapper. Fra venstre er den første til at sætte blæserne på maksimal RPM, også kan man virkelig høre dem. Faktisk målte jeg maks dB(A) til at være på 61 dB fra min position foran maskinen. Knappen i midten med teksten "GPU" kan bruges til at tvinge computeren til at skifte mellem det indbyggede grafikkort og de to GTX 980m kort. En ret smart funktion, hvis man blot skal bruge maskinen til at se film på en dag. Eller bare sidde og skrive sin skoleopgave. Så er der vist ingen grund til at fodre to styk GTX 980m grafikkort med en masse strøm. Slutteligt har vi tænd og sluk knappen.

MSI GT80 Titan SLI har et meget specielt tastatur, der er udviklet af SteelSeries. Rent faktisk er netop denne Notebook verdens første Notebook med et mekanisk tastatur. SteelSeries har leveret os rigtig mange fede tastaturer og andre periferaler gennem mange år, så det glæder mig uendelig meget at se, at MSI netop har valgt denne producent til at levere tastaturdelen.

Tasterne er leveret af Cherry, og der er i denne omgang tale om brune MX switches. De brune taster kommer med meget lidt modstand og lavt støjniveau. Tasterne er ultralækre at skrive på, og vi er allerede helt vilde med det. SteelSeries har indfriet alle forventninger op til flere gange allerede.

Tasterne er som sagt baggrundsbelyste med rød LED farve. Baggrundsbelysningen kan ikke skiftes. Ved et tryk i øverste venstre hjørne af mousepadden forvandles den meget pludseligt til en nummerisk tastatur, og tilslutter man så en ekstern mus, har man en maskine, der også kan bruges til kontoropgaver. Faktisk sender MSI en lille kasse med indei selve kassen til maskinen, hvor du får nogle unikke lidt taster, som kan erstatte de standard W, D, S og A med "guld" metallic knapper, så tastaturet skiller sig endnu mere ud, end det allerede gør.

I MSI GT80 Titan SLI har vi både Killer E2200 Wi-Fi- og netværkschip. Killer chippen skiller sig ud fra almindelige netværkschips ved at være decideret segmenteret til gameren. Men Killer softwaren aktiveret kan computeren nemlig selv ved hjælp af omtalte software dirigere trafikken på computeren, så ens gaming bliver prioriteret højere end andre processer som for eksempel data download. Altså er vi automatisk sikret den absolut mindste latency, da netværket ikke bliver presset af andre ting. Først får spillet al den båndbredde, som det skal bruge, og derefter tildeles resten til de resterende opgaver. Et klart drømmescenarie for enhver gamer med hang til at vinde.



Nu hvor maskinen er blevet præsenteret fra ende til anden, skal vi på den kommende side have kigget på nogle benchmarks.