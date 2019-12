AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-17 09:20:30

Microsoft smider to nye laptops på butikshylderne i Danmark

Nu er ventetiden også ovre for danskerne, der endelig kan få fingrene i Surface Laptop og Surface Pro fra Microsoft.

Microsoft præsenterede for nyligt to helt nye laptops. Det skete i form af Surface Laptop og Surface Pro.



I første omgang blev de to laptops kun gjort tilgængelige via det amerikanske marked, men det er der nu blevet ændret på. Microsoft har netop sørget for at smide dem på butikshylderne i flere dele af verden, heriblandt i Europa.



Surface Laptop bliver solgt i følgende lande: Australien, New Zealand, Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Luxemburg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Spain, Sverige, Schweiz og Storbritannien.



Surface Pro bliver solgt i følgende lande: Australien, Østrig, Belgien, Canada, Kina, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Hong Kong, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan og Storbritannien.



Vi kender tilmed priserne på de to laptops. Microsoft har prissat dem til henholdsvis 999 dollars og 799 dollars.