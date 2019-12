AUTHOR : Simon Köslich

PUBLISHED : 2019-04-29 06:45:00

Microsoft Surface Pro 6

I denne test kigger vi på den nyeste enhed i Surface Pro serien fra Microsoft. Den nyeste Surface Pro 6 har blandt andet en nyere 8. generations Intel processor med flere kerner, og kan ny endelig fås i sort! Læs med når vi tager et nærmere kig i denne test.

I 2013 udgav Microsoft deres første tablet/bærbar hybrid i Surface Pro serien. Siden er der løbet en del vand under broen og Microsoft har løbende rettet en del af de småfejl, som de tidligere modeller kom med. I slutningen af 2018 udgav Microsoft så deres seneste udgave af deres hybrid enhed, Surface Pro 6, som vi vil tage et kig på i denne her anmeldelse.



Specifikationer



Den nyeste Surface Pro kommer i mange forskellige konfigurationer. Fælles for dem alle er deres størrelse (292 mm x 201 mm x 8,5 mm) og PixelSense touchskærmen på 12,3”.

I forhold til forgængeren Surface Pro 5, er der over hele linjen en fordobling i antal kerner og tråde med de nye 8. generations i5 og i7 processorer. De forskellige modeller findes med en i5 8250U processor (4 kerner, 8 tråde), 128 GB SSD og 8 GB ram, som den mindste model, og helt op til en i7 8650U processor (4 kerner, 8 tråde), 1 TB SSD og 16 GB ram.

Skærmen på alle modeller kører med en opløsning på 2736 x 1824, hvilket giver 267 PPI (pixels per inch).



Fælles for alle modeller er også netkortet, der understøtter alle de gængse standarder (802.11 a/b/g/n/ac) samt Bluetooth 4.1.



Det udvendige I/O interface udgøres af én USB 3.0 Type-A indgang, én Mini DisplayPort, én 3,5 mm jackindgang, én mikro SD-kort indgang, én Surface Type Cover port samt én Surface Connect port, der blandt andet fungerer som tilslutning til opladeren.

Lad os tage et visuelt kig gennem vores video:



Alle Surface Pro 6 enheder kommer med et 5 MP fremadvendt kamera med mulighed for at bruge Windows Hello ansigtsgenkendelse samt et 8 MP bagudvendt kamera. Der er selvfølgelig også en indbygget mikrofon samt stereo højtalere.



Surface Pro 6 kan fås i farverne platin eller for første gang, sort.



Vi har testet modellen med den store i7 8650U processor, 8 GB ram og 256 GB SSD i den sorte farve. Desuden har vi modtaget et Type Cover og en Surface Pen.



Et kig i kassen



Nok om alle specifikationerne i denne omgang, jeg vil se hvad jeg har modtaget. Selve kassen, som vores Surface Pro bliver leveret i, er meget stilren. Kassen er holdt i en lys grå farve, med et billede af Surface Pro 6 i sort på forsiden. Desuden kan man se et lille Microsoft logo og produktnavnet på forsiden. På bagsiden finder jeg specifikationerne på produktet samt information om, at jeg skal acceptere visse betingelser, før jeg kan bruge produktet. Alt sammen fint og godt, men hvad med indholdet?



Det første man bliver mødt af, når man åbner kassen er selve Surface Pro’en, der vender med skærmen i vejret. Det ser godt ud, men man skal stole lidt på forhandleren og emballagens papforside, for der er ikke meget til at tage fra eventuelle slag under transporten. Heldigvis pakker de fleste netbutikker deres produkter ind i ekstra emballage, hvilket nok også er en god idé.



Ud over selve Surface Pro 6 enheden, finder jeg opladeren og to foldere i indpakningen. Højest sandsynligt står der i folderne at man ikke må kaste med enheden, og at den ikke egner sig til vulkandykning, så det lader jeg være med. Herudover er der ingen tilbehør med i selve kassen, så hvis man som os, gerne vil have et Type Cover og en Surface Pen, skal man bestille det ved siden af.



Et kig på enheden



Med vores Surface Pro 6 enhed ude af kassen, skal vi nu lige kigge lidt på dens flotte ydre. For der er ikke meget andet at sige end at den er virkelig lækker. Jeg bemærker straks at den er ret let. Selve Surface Pro 6 uden tilbehør vejer også kun 784 gram (770 gram for i5 modellen). Med Type Cover og Surface Pen (med batteri) lander vi på den høje side af 1 kg med ca. 1100 gram, hvilket dog stadig er hæderligt sammenlignet med eksempelvis en Macbook Air, der vejer ca. 1300 gram.

Enhedens sorte ydre giver den efter min mening et virkelig lækkert udseende. Den sorte overflade fanger desværre hurtigt små ridser og fedtfingre, der dog også nemt kan tørres af igen.



Hele vejen rundt langs kanten kan man se en lille sliske, der har en række funktioner. Den fungerer nemlig som skjuler til kølingen i den øverste del, samt håndtag til at åbne enhedens stand i bunden. Fra siden ser det pænt ud, og det er kun en sliske på bagsiden af enheden og to udfræsninger i siden der afslører, at der er noget der måske kan åbnes. Udfræsningerne er lavet så man nemmere kan komme til at åbne standen.



Stereohøjtalerne er placeret med front mod brugeren i den øverste del af siden. Mikrofonen sidder ved siden af frontkameraet lige over skærmen.



På bagsiden finder vi den eneste indikator for, at vi har med en enhed fra Microsoft at gøre, da der her er placeret et blankt logo, der desværre også meget hurtigt fanger fedtfingre aftryk.

Mikro SD-kort læseren er gemt af vejen under den plade man vipper ud, og som fungerer som stand, dette fungerer ret godt, og er med til at udnytte ellers ubrugelig plads, og dermed også holde resten af designet så stilrent som muligt.



Tænd- og slukknappen sidder placeret sammen med volumenknappen øverst på enheden, og et enkelt tryk på den, og vi er i gang.



Enheden i brug



Nok snak om udseendet, lad os tage legetøjet i brug. Selve opsætningen er ikke videre interessant, så den skipper vi hen over. Noget jeg med det samme lagde mærke til, var de forholdsvist brede kanter rundt om skærmen. Jeg er til dagligt vant til at bruge en bærbar fra en anden producent, hvor kanterne, eller bezels, som mange ynder at kalde dem, er nærmest ikke eksisterende. Det var derfor lidt et skridt i den forkerte retning i min optik, at kanterne er så store.

Efter brug i tablet mode uden Type Cover, gav kanterne dog mening. Det er dem, jeg holder ved, og det er dem der medvirker til, at jeg ikke ved et uheld trykker på skærmen. Man kan vel sige, at de er et nødvendigt onde, for pæne er de ikke. Personligt har jeg primært brugt Surface Pro 6 som bærbar computer med tilsluttet Type Cover, og kun meget lidt som tablet. Så jeg foretrækker personligt at skærmen går helt ud til kanten.



En anden ting jeg med det samme lagde mærke til, er den krystalklare skærm. Skærmen er i absolut topklasse af hvad der findes på markedet, og det knivskarpe billede halter kun på sortgengivelsen. Det er ret tydeligt at dette ikke er et OLED-display, hvilket ville have været prikken over i'et. Touch funktionen på skærmen er dog den bedste jeg nogensinde har leget med på en enhed af denne kaliber. Alle tryk bliver registreret korrekt og præcist, og skærmen føles samtidig ret lækker at røre ved.



Kvaliteten af frontkameraet er helt ok, og hvis jeg eksempelvis skulle bruge enheden til en videosamtale i forretningsøjemed, så ville jeg ikke være spor ked af det kamera. Enhedens ansigtsgenkendelse fungerer også helt fantastisk, og er helt klart hurtigere at bruge, end at skulle skrive en adgangskode. Det er lækkert, og noget jeg får svært ved at undvære.



Følgende billeder er taget med frontkameraet i forskellig belysning:



Det bagerste kamera er dog kun middelmådigt, og alle smartphones vi ejer herhjemme tager langt bedre billeder, hvilket i min optik gør det ekstra kamera på Surface Pro 6 overflødigt.

De følgende billeder er taget med det bagerste kamera i almindelig dagsbelysning:



Microsoft har angivet batteritiden til at ligge på 13,5 timer, hvilket ifølge dem selv svarer til en hel dags lokal videoafspilning. I min test har jeg ikke kunnet komme op på det antal timer, men jeg har uden problemer kunnet bruge enheden en hel arbejdsdag på ca. 8 timer, samt en smule derhjemme, inden den skulle oplades igen. Microsofts egen test er selvfølgelig udført med optimale betingelser, som ikke altid svarer til brug i virkeligheden, men jeg er stadig ret imponeret over, hvor meget batterilevetid man kan presse ud af denne maskine.



Jeg lagde også mærke til, at Surface Pro 6 er meget stille. I5 modellen er umiddelbart udelukkende passivt kølet, mens i7 modellerne har indbyggede blæsere, hvilket også forklarer vægtforskellen. Jeg har dog ikke på noget tidspunkt kunne høre blæserne, heller ikke når jeg har presset maskinen.



Jeg har i dagligdagen virkelig savnet en USB Type-C Thunderbolt indgang, da jeg til dagligt ofte har brug for at kunne tilslutte flere USB-enheder samt HDMI. Valget af en Mini DisplayPort forstår jeg virkelig ikke, da det er langt de færreste enheder rundt omkring på skoler og arbejdspladser der benytter denne standard. Desuden er jeg heller ikke så glad for Surface Connect indgangen der også fungerer som oplader. Også her havde jeg hellere set brugen af en USB Type-C indgang med Thunderbolt.



Ydelse



Der er ingen tvivl om, at Surface Pro 6 er designet til produktivitet på farten. Den er lille og let, og har intet dedikeret grafikkort. Den er med andre ord ikke bygget til gaming. Hvis man ikke kan holde sig tilbage, så kan vores model dog godt køre spil som League of Legends og Fortnite med acceptable framerates, hvis man ikke har noget imod at gå på kompromis med grafikindstillingerne.



Til mit normale hverdagsbrug på arbejde og til streaming derhjemme, har denne model rigeligt med kræfter. Der er endda rigeligt med kræfter til Adobe Photoshop og Illustrator, som jeg også bruger i ny og næ.



Jeg har testet vores udgave i Cinebench, hvor jeg har fået følgende resultat (1110):





Type Cover og Surface Pen



Vi har som sagt også fået et Type Cover og en Surface Pen med til test, og dem skal vi da heller ikke glemme. Type Coveret er det fysiske tastatur der er designet til Surface Pro enhederne. Selve tasterne er virkelig lækre, og føles exceptionelt rare at trykke på. Har man tastaturet til at stå vinklet op mod Surface Pro enheden, er der en del fleks, hvilket hen over en længere periode med skrivning godt kan genere lidt. Til almindelig dagligdags brug, såsom skrivning af noter eller andre kortere tekster, føler jeg dog ikke at det giver nogen problemer. Touch pladen på Type Coveret er også helt klart blandt de bedre på markedet. Det føles virkelig lækkert, og kan uden problemer genkende de mest gængse gestures. Desværre skal der bruges lidt for mange kræfter hvis man foretrækker at bruge det taktile tryk. Størrelsen er desværre også alt for lille efter min smag. Jeg er ofte løbet tør for plads, når jeg har skullet rykke ting rundt i mapper eller lignende. Desværre er der nok ikke meget at gøre, uden at gå på kompromis med størrelsen, da tastaturet ikke kan gøres meget mindre, og Type Coveret ikke kan gøres større, med mindre Microsoft også forøger størrelsen af Surface Pro’en.



Surface Pennen var jeg lidt skeptisk over for. Jeg har netop i løbet af marts måned afholdt et animationskursus, hvor vi anvendte tegnetablets fra Wacom, der er et ret anerkendt mærke på markedet for netop digitale tegneredskaber. Jeg må ærligt indrømme, at Surface Pen sagtens kan følge med på den front. Den er præcis, den er hurtig, og kun ved ekstremt hurtige bevægelser kunne jeg mærke forsinkelser. Jeg har primært brugt pennen til at tage håndskrevne noter, hvilket er noget jeg personligt foretrækker. Desværre er den medfølgende software til dette en lille smule mangelfuld, hvilket dog måske kan løses ved at hente noget andet software. Selve oplevelsen af at kunne skrive noter i hånden med Surface Pen, har dog ikke fejlet noget, og er også noget jeg kommer til at savne en smule. Det er muligt at vende Surface Pennen og bruge bagsiden som “viskelæder”, og desuden sidder der en lille knap på siden af den, der tillader yderligere funktionalitet som eksempelvis højreklik.



Surface Pennen kan hænges på siden af Surface Pro, hvor den sidder fast med magneter. Det fungerer som det skal, med mindre man som jeg slæber sin Surface Pro med rundt i en taske, hvor jeg ofte har skullet fiske pennen op fra bunden af den.



Det eneste rigtige minus ved Surface Pennen er dog at den skal fodres med ét AAAA-batteri for at kunne fungere. Jeg har desværre ikke kunnet finde den slags batterier i almindelige supermarkeder, og måtte en tur ud og køre for at skaffe nogle. Pennen bruger dog ikke meget strøm, så man kan nok forvente at et batteri holder ret længe. Her er der altså plads til forbedring i form af trådløs opladning eller lignende.



Pris og Konklusion



Så blev jeg færdig med min test, og det er nu blevet tid til at konkludere på min oplevelse af Surface Pro 6. De meget opmærksomme iblandt jer, har nok lagt mærke til, at jeg har brugt udtrykket “enheden” i stedet for “tabletten” eller “bærbaren”. Det har jeg gjort, fordi Surface Pro 6 i min optik hverken er det ene eller det andet. Det er ganske enkelt en hybrid, der forener funktionalitet fra begge verdener. Og det desværre netop denne hybrid tankegang, der har gjort, at man har været nødt til at gå en smule på kompromis nogle steder.



Jeg er desværre stadig lidt ked af de store kanter rundt om skærmen. Den 13,9” skærm der sidder på min private ultrabook, føles uendeligt meget større, selvom der reelt kun er 1,6” til forskel. Det handler simpelthen om at det føles som om rigtig meget plads er spildt omkring Surface Pro’ens skærm. Som tidligere nævnt, savner jeg også USB Type-C Thunderbolt, som helt sikkert er mere brugbart en Microsofts egne indgange.



Min generelle oplevelse af Surface Pro 6 er meget positiv. Den er virkelig lækker at se på, og byggekvaliteten er helt i top.



Prisen på en Surface Pro 6 starter i skrivende stund ved ca. 10.600,- DKK for den mindste model. Dertil skal man regne med ca. 1000,- DKK for et Type Cover og ca. 800,- DKK for en Surface Pen. Modellen vi har testet koster ca. 13.000,- DKK, så hele pakken vi har testet ligger på rundt regnet 15.000,- DKK.



I forhold til selve ydelsen og den rene rå hardware, er vi altså her i den noget dyre ende, så pris kontra ydelse ikke er specielt god. Der hvor Surface Pro 6 skinner igennem, er på byggekvaliteten og designet, og det er derfor prisen er forholdsvist høj. Vil man have det ypperste inden for ultrabooks, så kommer man til at betale for det, og i den lille størrelse, mener jeg ikke at der er mange der kan måle sig med Surface Pro 6.



Jeg giver Surface Pro 6 karakteren 9/10 og en Enthusiast Only award, for et produkt der er virkelig lækkert og i absolut topklasse af hvad der findes på markedet. Der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at savne denne lille maskine, også selvom skærmen lige er lille nok til min smag.



Pros:

Lækkert design

God solid byggekvalitet

Skærmen er i særklasse

God funktionalitet

Standen er solid og veldesignet

Stille som en mus

Cons:

Prisen er høj (for nogle)

Ingen USB Type-C Thunderbolt