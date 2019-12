AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-24 10:38:50

NVIDIAs GeForce GTX 1660 Ti sænker priserne på gaming laptops

Tvivlen om hvorvidt NVIDIA havde planer om at sende deres GTX 1660 Ti GPU'er uden ray-tracing ind på det mobile marked er lagt i graven.

Virksomheden har alle allerede bekræftet officielt, og med ankomsten af GTX 1660 Ti og GTX 1650 Max-Q GPU'er, vil omtalte ifølge NVIDIA byde på op imod 50 procent forbedret spilydelse sammenlignet med den tidligere generation af GTX 1060-baserede gamer bærbare og op til fire gange GTX 960M's ydeevne.



Gaming laptops, der vil iklædes GTX 1650 får efter alt at dømme en startpris på $ 799 og dermed kommer de nye gaming laptops inden for rækkevidde for potentielt flere kunder.



Hvad performance angår, vil der være vi ifølge NVIDIA få et boost på omkring 20 procent på ældre spiltitler som Fallout 4 og et boost på op til 50 procent på nyere spil som Battlefield V.



Der vil være omkring 80 bærbare tilrådighed fra launch, hvor NVIDIA GTX 1660 Ti og GTX 1650 Max-Q GPU'er vil blive monteret i, og med planlagt release omkring 23. april og prissat til $ 799 for entry-level modellerne.

Kilde & Billede

Engadget, NVIDIA