2018-05-30

Ny HP Omen 15 gamer bærbar udstyres med GTX 1070 Max-Q GPU

HP har meldt ankomst af deres nye HP Omen 15 Gaming Laptop Equipped With NVIDIA’s GTX 1070 Max-Q GPU.

Hewlett-Packard har annonceret ankomsten af en ny Omen 15 gaming laptop, som ud over et facelift, har fået en overhaling på hardwaren. Her finder vi blandt andet NVIDIA’s GTX 1070 Max-Q GPU.

Prisen på den nye HP Omen 5, er i den høje ende af skalaen med en pris på $979. Her får man så til gengæld option for tilvalg mellem 1080p @144Hz eller et 4K Ultra HD @60Hz display. Sidstnævnte vil uden tvivl presse prisen i opretgående retning. Med et 4K Ultra HD @60Hz display samt NVIDIA’s GTX 1070 Max-Q GPU, sendes prisen på $1,699.

Under den smukke overflade på den nye HP Omen 15 gamer bærbar, finder vi Intels 8th generation af processorer, og HP Omen 15 understøtter denne gang op til Core i+ H-series i både seks og quad core konfigurationer.

”We are making the new 2018 HP Omen 15 gaming laptop available to purchase from July 29th, 2018 onwards and comes virtual reality ready featuring G-SYNC, and storage options in the form of various combinations such as SSD, HDD, SSD and HDD, or HDD + Intel Optane memory!

Du kan via producentens hjemmeside finde en mere dybdegående specifikationsliste