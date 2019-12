AUTHOR :

Nye Origin PC EON gamer laptops i handlen

Origin PC melder nye versioner klar af deres award-winning EON15-X, EON17-X, og EON17-SLX gamer bærbar sammen med opdateret versioner af ORIGIN ND-17, NS-17 og NS-15.

Gældende for EON, ND samt NS gaming laptops, understøtter alle op til DUAL NVIDIA GeForce GTX 1080 grafikkort, op til 64GB DDR4 RAM, PCIe NVMe m.2 diske i RAID, samt option for valg af 1080p 120Hz display eller 4K skærme; begge med NVIDIA G-SYNC understøttelse.



Kevin Wasielewski ORIGIN PC CEO og co-founder skriver:



“Benchmarks like a desktop, but you can carry it like a laptop. With up to 6-cores of processing power and CPU/GPU overclocking, ORIGIN PC’s latest gaming and professional laptops are truly remarkable”.



EON17-X og NS-17 specifikationer:



-120Hz 1080p Display / 4K Matte Display Options

-Up to an Intel Core i7 8700K 6-Core Desktop Processor

-Professional ORIGIN PC CPU and GPU Overclocking

-NVIDIA G-SYNC Support

-Up to an NVIDIA GeForce GTX 1080 Desktop Class Graphics Card

-VR Ready

-Up to 64GB of DDR4 Memory 3000Mhz

-Up to Dual 1TB PCIe NVMe m.2 Drives in RAID 0/1 + 2 SSD/HDD

-(2) USB 3.1 Gen2 Type-C Ports and (4) USB 3.0 Ports

-FREE Lifetime 24/7 US Based Support

The New EON15-X and NS-15 Features

-FHD 1080p IPS Matte Display

-Up to an Intel Core i7 8700K 6-Core Desktop Processor

-Professional ORIGIN PC CPU and GPU Overclocking

-NVIDIA G-SYNC Support

-Up to an NVIDIA GeForce GTX 1070 Desktop Class Graphics Card

-VR Ready

-Up to 64GB of DDR4 Memory at 3000Mhz

-Up to Dual 1TB PCIe NVMe m.2 Drives in RAID 0 0/1 + 2 SSD/HDD

-(2) USB 3.1 Gen2 Type-C Ports, (3) USB 3.0 Ports, and (1) USB 2.0 Port

-FREE Lifetime 24/7 US Based Support



