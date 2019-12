AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-11 10:38:21

Nye Razer Blade 15 gaming laptops introduceret samt Mercury White limited edition gaming laptop

Sammen med annonceringen af Razer Phone 2 - Den ultimative true gaming mobil, har producenten også taget gavepapiret af en ny Razer Blade 15 gaming laptop samt en “Mercury White” limited edition, som inddrager optimeret specifikationer sammenlignet med Razer Blade 15 standard versionen.

Razer Blade 15 base modellen kommer inkluderet med en dual lagerkonfiguration med m.2 SSD + 2.5” HDD, og priserne starter fra:



– Full HD 144 Hz med NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q design og 512GB SSD – $2,199

– Full HD 144 Hz med NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q design og 512GB SSD – $2,599

– Full HD 60Hz med NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q design og 128 GB SSD + 1 TB HDD – $1,599



– Full HD 60Hz med NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q design og 256 GB SSD + 2 TB HDD – $1,799



Razer fortæller:

“Razer Blade 15 offers a new single-zone RGB keyboard that supports full key backlighting Powered by Razer Chroma . The 0.78-inch thin chassis accommodates a Gigabit Ethernet port for enhanced connectivity, while allowing for a bespoke heat pipe thermal management system. Gamers can enjoy the signature Razer CNC aluminium chassis, an NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q design graphics card, an 8th Generation Intel Core i7-8750H 6 core processor, 16 GB of upgradable system memory”



Komplet liste af specifikationer for Razer Blade 15 Mercury White limited edition gaming laptop:



8th Gen Intel Core i7-8750H Processor (6 Cores / 12 Threads, 2.2 GHz / 4.1 GHz)

15.6-inch Full HD 144 Hz (1920 x 1080), 100% sRGB, matte screen w/ 4.9 mm bezel, factory calibrated



GPU

NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q design (6 GB GDDR5 VRAM, Optimus Technology) OR

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q design (8 GB GDDR5 VRAM, Optimus Technology)



16 GB Dual-Channel system memory (DDR4, 2667 MHz), 32 GB maximum support

512 GB PCIe SSD, 2 TB maximum support



Windows 10 (64-bit)



Intel Wireless-AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac) and Bluetooth 5

Thunderbolt 3 (USB-C) x 1



USB 3.1 port x 3 (SuperSpeed)

Mini Display Port 1.4



Per key RGB Powered by Razer Chroma anti-ghosting keyboard

Glass touchpad (Microsoft Precision Touchpad)



Razer Synapse 3 compatible



HDMI 2.0b audio and video output

Built-in front firing stereo speakers

3.5 mm headphone/microphone combo port

Built-in webcam (1 MP/720p) with array microphone

Intel Platform Trust Technology (Intel PTT) security embedded



Built-in 80 Wh rechargeable lithium-ion polymer battery, NVIDIA Optimus support (up to 6 hours)

Specifications



[GeForce GTX 1060] 0.66 in. / 16.8 mm (Height) x 13.98 in. / 355 mm (Width) x 9.25 in. / 235 mm (Depth)

[GeForce GTX 1070] 0.68 in. / 17.3 mm (Height) x 13.98 in. / 355 mm (Width) x 9.25 in. / 235 mm (Depth)

Approximately 4.56 lbs. / 2.07 kg

Compact 200 W/230 W power adapter

