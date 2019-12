AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-18 09:46:25

Razer giver deres Blade Stealth bærbar og Core en overhaling

Razer har opgraderet deres ultraportable 12 tommer Blade Stealth bærbar, som denne gang giver et potentielt performanceløft over de nuværende modeller.

Razer har opgraderet deres ultraportable 12 tommer Blade Stealth bærbar, som denne gang giver et potentielt performanceløft over de nuværende modeller.



Dog tyder opgraderingen ikke til, at have nogen effekt på, at vi nu har med en gamermaskine at gøre, og der vil stadig være brug for en ekstern Core enhed, til at håndtere et eksternt grafikkort, for at komme i nærheden af begrebet ”gamer laptop”



Razer opgraderer fra nuværende 7th generation dual core processor til 8th Generation Core i7 processor, 1.8GHz i7-8550U.



Opgraderingen på denne front, kommer iflg. Razer også til at have indflydelse på batteriet, hvor man denne gang kan forvente op til 10 timer i alt.



Den nye version af Blade Stealth, kan allerede købes i USA til en pris på $1,699, som også inkluderer 16GB RAM 512GB SSD og en 3,200 x 1,800 pixel skærm.



Razer lancerer i samme omgang også en ny Core V2, som nu også er bygget med en ny dual Thunderbolt 3 kontroller. Core V2 i 2017 version, understøtter GeForce 10 series og Radeon 500 series.



Core V2 prissættes til $499.