AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-22 11:01:00

Razer lancerer ny Blade 15 i Danmark

Razer kommer endelig ind på det danske marked med deres laptops og vi har fået et eksklusivt kig på deres nye Razer Blade 15

Razer er sikkert et kendt brand for det fleste af jer, og herhjemme har vi længe kunne nyde godt af deres PC tilbehør som gaming keyboards, gamer headsets, gamermus osv. En af de ting, som vi har manglet i Danmark og i Norden i det hele taget, har været Razers laptops, som vi ikke har set skyggen af.



Et emne vi har haft på listen over spørgsmål, når vi har været til presseevents med Razer og med vores Razer kontakt i Norden. Hver eneste gang har svaret været det samme. "Vi arbejder på det, men tidshorisonten er ukendt".



For noget tid siden var Tweak.dk inviteret til et møde i Stockholm med Razer, og her var der ENDELIG godt nyt, for ikke nok med at Razer lancerede en ny gaming laptop med navnet Razer Blade 15, så proklamerede de ankomst af Razer Blade 15 i Danmark og ikke mindst med nordisk tastaturlayout.



Se med i vores video på vores YouTube kanal, hvor vi dækker vores første eksklusive kig på den nye Razer Blade 15 laptop.







De hurtige af jer har sikkert noteret Razer Blade 15 er en tand større end tidligere model med 14 tommer skærm, så denne gang giver Razer Blade 15 mere plads at lege på.

På presseventet blev vi fremvist en tidlig version af Blade 15, og her var det første der sprang i øjnene det nye design.



Hvor de tidligere udgaver af Razer Blade havde bløde og afrundede kanter, er den nye Blade 15 bærbaren fra Razer med skarpere og mere markerede kanter, hvilket er gjort for at matche det design, som de har valgt til deres Razer Phone.

Personligt kunne vi rigtig godt lide det nye design, som efter vores mening er lidt mere aggressivt at se på, og det passer super fint til stilen på Blade 15 laptoppen.



Størrelsen på den nye laptop, er ikke underligt større end de tidligere udgaver med dimensioner lydende på 355x235 mm. Den større fysiske form afspejles naturligvis integrationen af en større skærm på Blade 15.

Derimod er tykkelsen faktisk mindre end tidligere, med kun 16,8 mm på udgaven med et GTX 1060 grafikkort og 17.3 mm på den udgave med GTX 1070 grafikkortet.



Lukker man bærbaren op, ser man naturligvis den nye større skærm. Visuel lækker, og med en næsten rammeløs fornemmelse grundet de tynde rammer i siden på Blade 15. Dog er skærm-rammen i toppen lidt bredere, da vi har finder placering af det indbyggede webcam på Razer Blade 15. Det samme gør sig også gældende i bunden.



Når producenten hedder Razer, finder vi naturligvis også en Blade 15 integreret med et Chroma tastatur med fuld RGB understøttelse, og med taster som under vores korte test på stedet, føltes gode at skrive på. Den indbyggede touchpad er blevet gjort større på den nye Blade 15, og det umiddelbare indtryk her, var også positivt.

Dette og meget mere, bliver selvfølgelig testet en del mere, når vi får en maskine hjem på kontoret til test.



På hver side af tastaturet, finder vi højtalerne, som i den nye udgave er Dolby Atmos certificeret.

Af tilslutninger er der gode muligheder med både mini display port, HDMI, Thunderbolt 3 og tre USB 3.1 gen 2 porte og selvfølgelig et 3,5 mm stik til lyden.



Hardwaren der driver hele værket, kan selvfølgeligt fås i flere forskellige kombinationer. Fælles for dem alle sammen er, at det er ottende generations Intel i7-8750H CPU med seks kerner og tolv tråde, der driver alle sammen med enten 16 eller 32 GB DDR4 RAM.



Som vi kort var inde på tidligere, kan man få maskinerne med enten Nvidia GTX1060 med 6GB RAM eller et GTX 1070 med 8GB RAM, begge i Nvidias MAX-Q versioner, som er specielt godt egnede til laptops.



Lagerpladsen er med mulighed for enten en 256 eller 512GB M.2 NVMe SSD, så der burde også være godt knald på der, når det kommer til flytning af data.



På skærm siden, er der tre forskellige varianter med et Full HD 60 Hz IPS panel, et Full HD 144 Hz IPS panel eller et 4K 60 Hz IPS panel med indbygget touch funktionalitet. Så der burde også være noget til enhver smag på den front.



I det hele taget ser det ud til, at den opdaterede udgave af Razer Blade, kommer med god smæk på hardwaremulighederne. Der er også arbejdet en del fra Razers side for at optimere kølingen.

Vi fik muligheden for at teste den lidt under load, og Blade 15 bliver presset, er den bestemt ikke lydløs, men det er også en umulig opgave, hvis man også stadig vil have det skal være tynd og let at have med på farten. Det var dog bestemt heller ikke den mest larmende gaming laptop vi har testet, på trods af den lille størrelse.



Fra denne video går online, er Razer 15 officielt lanceret, og dermed kan du finde Blade 15 i Razers webshop. Razer Bade 15 bliver også at finde hos udvalgte partnere i fysiske butikker.

Der er der sikkert mange af jer der er nysgerrige på priserne på Blade 15, og denne gang starter de ved 15.899 kr for den mindste Blade 15 udgave med i7 CPU, GTX 1060 og 256 GB lagerplads, og herfra kravler de så op alt efter, hvordan man vælger at konfigurerer sin enhed.

Vi sigter naturligvis efter at få en Razer Blade 15 forbi Tweak til test, så snart det er muligt at lokke en af dem ud af Razer.



Med i Stockholm havde Razer også en opdateret udgave af deres eksterne grafikkort boks. Den nye Razer Core X er større end den tidligere model, så der er nu plads til større grafikkort end tidligere. Men på trods af det, er den faktisk billigere end tidligere. Besparelsen er opnået fordi der i den nye udgave ikke er indbygget helt så meget ekstra i forhold til USB passthoughs og netværksport.

Så nu er det altså en ekstern boks udelukkende til brug med et eksternt grafikkort, hvis man fx vil give sin laptop et spark irøven på denne front. Funktionaliteten er den samme med Thunderbolt forbindelse til computeren.



Den nye Razer Core X er også tilgængelig fra i dag med en pris på 2499 kr.