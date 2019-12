AUTHOR : Lars

Så fed er den nye Lenovo Legion Y920 gaming laptop

Lenovo kan andet end bygge kedelige kontormaskiner, som de viser med lanceringen af deres nye sats på gamer segmentet. Deres nye Lenovo Legion Y920 gamer laptop, er spækket med power, og tilmed iklædt lækkert design.

Lenovo star for mange ikke som en aktør man kigger i retning af, når jagter på en gamer laptop er i sigte. Dermed ikke sagt, Lenovo ikke kan være med på gaming segmentet, som de har vist flere gange de sagtens kan. Lenovo står til gengæld for mange, som værende det sikre valg, når man ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten, og gerne betaler lidt ekstra på netop kvalitet.



Producenten har netop meldt sin ankomst med endnu et forsøg på en gamer laptop, med lanceringen af deres nye Legion Y920, som bestemt må krediteres for at kunne være en ganske godt bud på en seriøs konkurrent til de mere velkendte producenter af gamer bærbare. Der er dog vedhæftet et ret potent prisskilt, og en startpris på $2, 699.99 for standardmodellen.



Lenovo Legion Y920, er foruden af være et “VR-ready system” udstyret med et 17.3” FHD 1,920 x 1,080 display, som tilmed er designet med NVIDIAS G-Sync teknologi. Under motorhjelmen finder vi en Intels 7 generation Core i7-7820HK quad-core (8 thread) processor clocket på 2.9GHz (Turbo op til 3.9GHz). Hertil kommer 16GB RAM og et Nvidia GTX 1070 discrete grafikkort, som uden problemer kan håndtere nutidens spil.



På lagerfronten finder vi en 512GB SSD, som bruges out-of-the-box, som systemdisk, og oveni hatten har Lenovo monteret en 1 TB pladedisk.



Lenovo Legion Y920, er designet med et mekanisk tastatur med fuld smæk på RGB farveladen, og så er Legion Y920 også bygget med dual 2W JBL speakers med 3W subwoofer. Af andre lækkerier finder vi 720p webcam, Killer Wireless-AC 1535 og Killer LAN, et 6 cellet 90Wh batteri m.v.

Af tilslutninger finder man 4x USB 3.0 porte, Thunderbolt 3, HDMI, en DisplayPort, Bluetooth 4.0 samt en 6-in-1 kortlæser.



Med kraftige specifikationer og stor skærm, kommer også en relativ høj vægt på 4,5 kg, som bestemt skal med i overvejelserne inden kan smider dankortet gennem butikkens terminal.



Credit: Lenovo