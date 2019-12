AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-22 21:16:08

Samsung på vej med opdateret version af Notebook 9

Hvis du har været glad for Samsungs Notebook 9 laptop, bliver du med garanti lykkelig for dens efterfølger.

Hvis du har været glad for Samsungs Notebook 9 laptop, bliver du med garanti lykkelig for dens efterfølger.

Samsung har bekræftet, at man i næste måned vil lancere en opdateret version af deres Notebook 9 laptop.

Den nye version kommer til at blive drevet af Intels 8th Generation Core processer, som blev præsenteret så sent som i sidste uge.

Denne processer er, ifølge Intel, giver en ydeevne som er helt op til 40 procent bedre end sin forgænger.

Den nye Notebook 9 bliver desuden udstyret med S Pen stylus. Dette betyder, at den ankommer med touchscreen.

Samsung har endnu ikke offentliggjort, hvor meget deres nye laptop kommer til at koste, eller hvilken specifik dag den forventes at blive lanceret. Vi ved bare, at det til at blive engang i september.

Besøg vores partner MSI via banneret