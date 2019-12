AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-05 12:19:26

Tilbagekalder 50,000 batterier til bærbare på grund af brandfare

Lithium-ion batterier finder vi praktisktalt alle former for transportabelt elektronik, og alt imens vi ikke tænker over faren for problemer forbundet, udgør Lithium-ion batterier rent faktisk en potentiel risiko. Lithium-ion batterier kan rent faktisk eksploder, hvis en uheldig situation opstår, som slag, varme, kulde m.v., eller simpelthen grundet en fejl i produktionen. Vi har tidligere været vidne til producenter tilbagekalder omtalte fordi der er spottet fejl eller potentielle fejl i produktionen, og en sådan ser ud til at have ramt HP og deres laptop segment.

Producenten tilbagekalder op mod 50,000 batterier monteret i listet bærbare enheder, som kan ende med at starte en brand via batteriet.

HP skriver blandt andet “These batteries have the potential to overheat, posing a fire and burn hazard to customers. For this reason, it is extremely important to check whether your battery is affected.”

Denne gang kræves der kun retursag på batteri og ikke hele maskinen batteriet er monteret i.

De laptops der er en del af problemet er:

HP ProBooks (64x G2 and G3 series, 65x G2 og G3 series), HPx360 310 G2, HP Envy m6, HP Pavilion x360, HP 11, HP ZBook (17 G3, 17 G4, samt Studio G3)

Der er ikke rapporteret om alvorlige problemer hos slutbrugerne, men HP forsøger at komme problemet til livs inden noget opstår.

Du kan tjekke via HP, om din model skulle været en del af omtalte.