AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-20 11:33:38

Xiaomi Mi Notebook Air opgraderet med Kaby Lake og NVIDIA MX150 GPU

Xiaomi Mi Notebook Air opgraderet med Kaby Lake og NVIDIA MX150. Designet forbliver det samme, så ændringerne skal findes unde den smukke overflade.

Gider du ikke helt de vante laptops på markedet i Danmark, så kunne du meget vel kigge i retning af Xiaomi og deres nylige opgraderet Xiaomi Mi Notebook Air opgraderet med Kaby Lake og NVIDIA MX150 GPU.



Xiaomi har i indeværende uge fremvist en maskine, som har fået en overhaling på CPU og GPU i form af Kaby Lake og NVIDIA MX150.



Designet er der ikke pillet ved, og den er helt identisk med sidste års model ud over vi denne gang får 8GB RAM samt mulighed for at monterer op til 16GB RAM. På lagerfronten åbner de også muligheden for enten 128GB eller 256GB lager.



En fingeraftrykslæser med biometrisk aflæsning, har også fundet indpas. Hertil er Xiaomi Mi Notebook Air udstyret med en 13,3” skærm med en opløsning på 1920 x 1080 pixels

Af tilslutninger finder vi en USB Type-C port, 2 x USB 3.0 samt HDMI. 802.11ac Wi-Fi,’ og Bluetooth 4.1, er også en del af Xiaomi Mi Notebook Air.



Specifikationer og data på Xiaomi Mi Notebook Air:



– Microsoft Windows 10 OS

Windows 10 brings back the popular Start Menu from Windows 7 and introduces new features, like the Edge Web browser that lets you mark up Web pages on your screen

-Intel Core i5-7200U Dual Core 2.5GHz, up to 3.1GHz

Ultra-low-voltage platform and dual-core processing provide maximum high-efficiency power to go. Intel Turbo Boost Technology delivers dynamic extra power when you need it

– 13.3 inch FHD IPS Screen with 1920 x 1080 Resolution

Offering good experience for watching videos and browsing the Web. The 1920 x 1080 resolution screen boasts impressive high-quality images

– 8GB DDR4 RAM for Advanced Multitasking, up to 16GB

Substantial high-bandwidth RAM to smoothly run your games, photos and video-editing applications, as well as multiple programs and browser tabs all at once

– 128GB SSD Storage Capacity

Provides room to store pictures, videos, music and more

– Camera for Photos and Face-to-face Chat

1.0MP front camera lets you capture memorable moments or chat with friends

– Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz WiFi

802.11a/b/g/n/ac wireless Internet, allows you to connect to the Web while within range of an available wireless network

2017 udgaven af Xiaomi Mi Notebook Air forventes en startpris på $730 i Kina, og vi har ikke kunnet opspore en pris i andre lande endnu.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via nedenstående banner.