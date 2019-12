AUTHOR : Lars

Zotac fremviser External Graphics Dock med en Thunderbolt 3 port

Skulle din laptop være begrænset på grafisk performance, så skulle du måske tage et smut forbi Zotac. Producenten har fremvist en Zotac External Graphics Dock på Computex, som kan huse et high end grafikkort eksternt, og dermed smide ekstra performance i din retning.

Zotac har mere at byde på under Computex, og næste produkt skiller sig bestemt ud fra mængden.

En Thunderbolt 3 External Graphics Dock, som med navnet angiver, er udstyret med et Thunderbolt 3 (40 Gb/s) interface. En ganske potent dockingstation til din laptop, hvis du mener der er for lidt grafisk power i den til dine ynglings spil, eller videoredigering.



Den nye Zotac external graphics dock, er bygget med en 400W PSU og 2. stk. 6+2-pin PCIe connectors, og muligheden for at montere et high end grafikkort med en maks. Længde på 22 cm.

På Computex messen demonstrerede Zotac deres External Graphics Dock monteret med deres eget unveiled Zotac GTX 1080 Ti Mini, som også er annonceret på selvsamme IT-messe.



Andre features inkluderer en downstream Thunderbolt 3 port, 4 x USB 3.0 porte, inklusiv en quick-charge (2,000 mA) port.



Vi har ikke kunne finde en pris eller officiel release dato på produktet.



