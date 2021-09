Audi e-tron S og e-tron S Sportback annonceret

Audi lancerer nogle mere kraftfulde versioner af deres elektriske SUV, Audi e-tron S og e-tron S Sportback. Den nye Audi e-tron S og e-tron S Sportback leveres med tre elektriske motorer, der producerer 370 kW eller 496 hestekræfter og 973 Nm drejningsmoment.

Opgraderingen af Audi e-tron S og e-tron S Sportback bringer nye lag til de i forvejen populære biler fra producenten. Audi e-tron S-modellerne får nu en tophastighed på omkring 210 km/ t og en tid fra 0 til 100 km/ t i timen på kun 4,5 sekunder. Dette må kunne defineres som et spark bagi.

”Dette er en betydelig milepæl i udviklingen af e-tron”, fortæller direktør for Audi UK, Andrew Doyle.

“Audi performance cars have carried the ‘S’ badge since the 100-based S4 of the early Nineties, but this is the first time it has crossed the divide into our growing family of electrified models. We have started as we mean to go on, because in setting a new precedent in volume production by using three motors to deliver breathtaking performance and ultra-intelligent all-wheel-drive these e-trons underscore the fact that excitement and efficiency certainly won’t have to be mutually exclusive in the new era of electrification.”, fortsætter Andrew Doyle.

Prisfastsættelse for den nye Audi e-tron S starter ved £ 87.000 og e-tron S Sportback starter ved £ 87.700, du kan finde ud af flere detaljer hos Audi via linket



Source & Image credit:

Audi