Audi tester elbil med tovejsopladning

En af grundene til at skabe elbiler er at hjælpe med at reducere den negative indvirkning af minedrift efter fossile brændstoffer, der driver mere traditionelle biler. Kombiner det med solcellepaneler, der kan generere energi til at oplade vores elbiler, og det ser ud som et vindende setup. Nu vil Audi tage tingene et skridt videre med tovejsopladning.

Hvad dette betyder er, at potentielle elbiler, der er lavet af Audi i fremtiden, vil have evnen til at fungere som en sekundær strømkilde. For eksempel, hvis du har solcellepaneler på hjemmefronten, kan overskydende energi, der genereres af disse paneler, derefter opbevares inde i bilens batteripakke, som derefter kan bruges senere til at drive dit hjem eller til at bruge det som en generator i tilfælde af at strømmen mistes.

Det kan også bruges som en forlængelse af forsyningsnettet ved at absorbere overskydende energi i ikke-spidsperioder med forbrug og derefter frigive det tilbage til forsyningsnettet i spidsperioder med forbrug. Lidt mere simplificeret er det lidt som omvendt opladning på smartphones, hvor din telefons batterier kan bruges til at hjælpe med at oplade mindre ting som trådløse earbuds eller endda en anden smartphone i stedet for at trække ekstra energi fra forsyningsnettet.

Når det er sagt, tester Audi kun teknologien, hvilket betyder, at vi ikke er sikre på, om eller hvornår et sådant system ville blive implementeret på forbrugerniveau.

