Når du vælger dit mainboard er det vigtigt at overveje hvilket kabinet du ønsker at anvende det i. Det er nemlig afgørende at formfaktoren understøttes i kabinettet. Et par eksempler på formfaktorer kunne være ITX, Micro ATX, ATX og E-ATX. Førhen var der mange forskellige typer connectors til eksterne plug-in kort på et mainboard, men i dag finder man stort set udelukkende PCI-Express (husk dog på at de kommer i forskellige hastigheder f.eks. X4, X8 og X16). I nyere tid er der også kommet nye tilslutning til på motherboards, som f.eks. M.2 tilslutninger, forskellige typer SATA, RGB headers og LED displays.



Bundkort også kaldet mainboard eller motherboard er den centrale enhed i enhver computer, hvortil processor (CPU), hukommelse (RAM), lagring (HDD/SSD), grafikkort (GFX-kort) og andre hardwarekomponenter tilsluttes. Når man kigger på bundkort er der mange ting at være opmærksom på, men de vigtigste er tilslutningsportene, de fysiske dimensioner og ikke mindst hvilken CPU sokkel der er på bundkortet.