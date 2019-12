AUTHOR :

[CES 2018] AORUS X470 Gaming 7 Wi-Fi er det første bundkort til Zen+

Konkurrencen blandt producenterne inden for bundkort er stor, så her gælder det om at komme før konkurrenterne. GIGABYTE melder et nyt AORUS X470 Gaming 7 Wi-Fi på vej, som skulle være det første på markedet til at understøtte Zen+.



Afsløringen kommer nok uden tvivl før tid, da det ikke er officielle kilder der er i tale. Informationerne stamme fra Gamers Nexus og Steve, som har besøgt producentens stand på CES 2018. Det er dermed billeder af det første X470 bundkort vi ser officielt.

AORUS X470 Gaming 7 Wi-Fi er producentens første Gaming 7 bundkort til for Ryzen, da vi kun fik præsenteret Gaming 5 and Gaming K7 til Ryzen 1000 serien. Her manglede mange de ekstra features der ofte er at finde på hign-end bundkort som f.eks. Gaming 7.



De første informationer via Gamers Nexus og Steve afslører et AORUS X470 Gaming 7 Wi-Fi med tre PCI-Express slots og to shielded M.2 slots. Resten af de spændende specs har vi til gode til officiel fremvisning.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.