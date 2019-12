AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-25 18:37:37

ASRock melder sin ankomst med 2 nye X399 bundkort til ThreadRipper

ASRock vil også være med, når det handler om X399 platformen og ThreadRipper, og under dagens AMD event, fremviste de 2 nye X399 bundkort.

Tiden trend, når det handler om navngivning af bundkort, ser ud til at bærer prædikatet ”Gaming”, og det er ingen undtagelse, når det kommer til X399 bundkort fra ASRock. Under dagens Meet the Experts webinar hos AMD, fremviste bundkorts producenterne stolt deres nye Ryzen ThreadRipper X399 produkter, og deriblandt X399 Fatal1ity Professional Gaming fra ASRock.



Deres nye ASRock X399 Fatal1ty Professional Gaming bundkort, er bygget med et 11-phase power design, og kan ligeledes byde op til dans med fire stål-forstærket PCIe slots, 8x SATA3 porte, 3x M.2 slots og et 7.1 integreret lyd chipset.



Hvor deres X399 bundkort måske skiller sig ud fra mængden, er at ASRock X399 Fatal1ty Professional Gaming bundkortet er designet med en 10Gb/s ethernet forbindelsesport. Denne features ses også hos andre producenter af bundkort, men her er det tilbudt via et eksternt PCIe kort. Men faktum er ASRock X399 Fatal1ty Professional Gaming er monteret med et AQUANTIA chipset indbygget.

ASRock havde andet i X399 kanonen, og de fremviste også et X399 Taichi bundkort, og ens for begge deres X399 bundkort, er valget af føromtalte 11 faset strømdesign. Taichi kan heller ikke prale af 10 Gb LAN.



Begge X399 bundkort understøtter ligeledes op til 3600 MHz RAM.



Prisen er stadig ukendt.



Besøg vores samarbejdspartner MSI via banneret.