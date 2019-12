AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2017-11-16 09:00:00

ASRock B350 og X370 Gaming ITX/ac

Udvalget af specielt mindre bundkort til AM4 platformen har været lidt på den forsigtige side, da der ikke var mange der turde spå om Ryzens success. Men nu er ASRock ude med ikke bare et, men to mITX bundkort med den velkendte Fatal1ty branding – Men er der reelt tale om to forskellige bundkort, eller bare kløgtig marketing? Vi kigger specs igennem og tager et nærmere kig på begge kort i dagens test.

Modellerne hedder henholdsvis Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac og Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac. Vi lægger ud med de tekniske specs, hvor man begynder at kunne fornemme at der er et eller andet ASRock ikke har fortalt, da de to bundkort på papir og rent visuelt næsten er helt identiske.

Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac

CPU

8 Power Phase design

Chipset

AMD Promontory X370

Memory

2 x DDR4 DIMM Slots

AMD Ryzen series CPUs support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*

AMD 7th Gen A-Series APUs support DDR4 2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory**

capacity of system memory: 32GB**

Audio

1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec)

Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

120dB SNR DAC with Differential Amplifier

LAN

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Wireless LAN (X370)

Intel® 802.11ac WiFi Module (Free Bundle)

Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

Supports high speed wireless connections up to 867Mbps

2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology

Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

Wireless LAN (B350)

Intel® 802.11ac WiFi Module (Free Bundle)

Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

Supports high speed wireless connections up to 433Mbps

Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II

Slots

AMD Ryzen series CPUs

1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)

AMD 7th A-Series APUs

1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x8 mode)

1 x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-802.11ac module (on the rear I/O)

15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE1)

Storage

4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug

1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Ryzen Series CPU) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU) Connector

1 x AMD Fan LED Header

1 x Chassis Fan Connector (4-pin)

1 x AMD LED Fan USB Header

1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)

1 x USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) (Supports ESD Protection)

Rear Panel I/O

2 x Antenna Ports

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

2 x HDMI Ports

1 x Optical SPDIF Out Port

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x USB 3.1 Gen1 Type-A Port (Supports ESD Protection)

1 x USB 3.1 Gen1 Type-C Port (Supports ESD Protection)

2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)

HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

Dimensions

Mini-ITX Form Factor: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm

2oz Copper PCB

Kigger man godt efter, er den eneste umiddelbare forskel på de to kort en lidt stærkere omgang Wi-Fi, og forskellige løsninger til antennerne. Vi vender tilbage til dette senere i testen.

ASRock har klart haft kompakte gaming PCer i tankerne, da de designede disse bundkort. Der er knald på det aggressive rød/sorte tema, som går igen på komponenterne, og der er selvfølgelig også en RGB header, så man kan koble sit lys til kortet.

Som man kan se har ASRock valgt to lidt forskellige antenneløsninger til de to bundkort – hvor jeg personligt klart foretrækker de traditionelle kaninører på B350 modellen, frem for det lidt tynde og skrøbelige ”radioantenne” kabel samt den sjove firkantede plastikantenne, som X370 får med i kassen.

På trods af den kompakte form, er der rigeligt med porte bagpå – Faktisk lidt et overflødighedshorn vil nogle mene. HDMI portene er pt. ikke til megen nytte da Ryzen CPU’erne ikke har iGPU’er, og AMD har ikke endnu udgivet APU’er der har dem indbygget. Der vil nok også være delte meninger om det trådløse element, men omvendt er det altid rart at have flere muligheder.

Kortet er kølet passivt af en passivt kølet heatsink, som gemmer på VRM strømfaserne – hvilket er her hvor vi finder den anden reelle forskel på B350 og X370 udgaven. X370 udgaven skulle have VRM af en lidt bedre kvalitet, hvilket skulle give mere stabile og potentielt højere overclocks (mere om dette senere i testen)

PCI-E er også forstærket.

Vi har også hørt fra andre reviewere at der kan være forskel på køleblokken, hvor tidlige produktioner har et tydeligt mellemrum fyldt ud med gummi køleplader, i stedet for rent metal – hvilket skulle give en ringere køling – vi har dog været heldige med begge vores kort.

Grundet den lille størrelse er der kun 2 RAM sokler, som hver understøtter op til 16GB hver. Ligeledes er der kun en enkelt PCI-E til kort, som er forstærket yderligere med en stålramme.

På trods af størrelsen, er der fire SATA3 porte med understøttelse for RAID. CMOS batteriet er klistret fast til bagsiden af bagpladen, og forbundet med et lille kabel – en kreativ måde at spare lidt plads på bundkortets overflade. Der er også blevet plads til en M.2 port på bagsiden af bundkortet - hvilket igen viser hvor effektiv man skal være for at udgive et mITX kort i dag.

Turen er kommet til overclocking og benchmarks – En proces der ikke gik helt som forventet.

Testsystem:

ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac

AMD Ryzen 5 1500X

16 GB (2* 8 GB) 3200 (@2933) MHz DDR4 RAM

128GB Kingston SSD

2TB WD Blue HDD

Be Quiet Dark Pro 11 650W

Testsoftware:

CPU:

Cinebench R15

7-Zip Benchmark

Aida64Extreme - ZLib

Aida64Extreme - Hash

wPrime32

wPrime1024

Nu kommer den sjove del, som alle entusiasterne glæder sig mest til at læse… eller? Det lykkedes os at nå de magiske 4.0Ghz på 1500X CPU’en overraskende nemt, og uden at måtte ty til 1.4v – på begge kort, på trods af forskellen på VRM.

Desværre lykkedes det os derimod ikke at få det helt stabilt – eller rettere såfremt at systemet POST’ede korrekt, var overclocket klippestabilt. Men af en eller anden grund ville hverken X370 eller B350 POST’e korrekt konsekvent med de helt samme settings. Det lykkedes os kun at få billede på maskinen ca. halvdelen af de gange vi lavede en cold boot, på trods af adskillige CMOS resets og tweaken med volt frem og tilbage – teorien er lidt at manglen på LLC, Load Line Calibration giver kort/cpu nogle høje volt spikes lige ved boot, som kan få POST processen til at gå ned.

Måske en BIOS opdatering fra ASRock kan afhjælpe dette? Vi håber, for det er en skam at et kort der overclocker så stabilt har problemer med noget så fjollet som at POSTe hver gang.

Sammenligner vi løst med lign. systemer rundt omkring i verden, er der ingen resultater der springer i øjnene. Udover minimale forskelle, som må menes at være så små at flere testforsøg muligvis vil give samme resultat, er der ingen overraskelser her. ASRock hverken imponerer eller skuffer her, hvilket jo ikke er dårligt nyt, specielt på så lille en form faktor som denne.

GPU benchmarks springer vi pænt over, da Ryzen ikke har en iGPU at teste med, dog kan jeg afsløre at en hurtig sammenligning med et Gigabyte X370 Gaming 5 og et 1080 giver næsten identiske resultater.

Konklusion og Pris

Det er fedt at se Ryzen bundkort i mITX form faktor – Jeg har altid haft en forkærlighed for de kompakte men kraftige PC’er. Fatal1ty mITX brædderne er velegnet til en LAN PC, eller til gameren der ikke får lov at have en stor PC deres partner. Konstruktionen er fornuftig og layoutet giver mening – Det er nemt at komme til med kabler, selv med alting monteret i et forholdsvis lille kabinet.

Overclocking er absolut muligt, på trods af de lidt begrænsede VRMs ift. til ATX kort – dog med POST problemer, som ikke helt giver mening. Jeg så gerne at problemerne med den ustabile POST blev fikset med en BIOS opdatering om muligt i microcode eller chipsættet, men det kan kun ASRock svare på om er muligt.

Prisforskellen er omkring 200kr, så hvis man har overclocking i tankerne, vil jeg mene at det måske er det værd at købe den større model bare for at få de lidt stærkere VRMs, – hvilket jo ligger naturligt til Ryzen CPUerne.

Alt i alt lander vi på en score for begge kort på 8 - Da kortene stort set er identiske, føler vi det ikke yderliger nødvendigt at lave separate anmeldelser på begge kort.

Positivt

Ryzen i mITX form faktor

Godt layout der ikke sparer komponenter væk

Glimrende overclocking potentiale

Knap så positivt

(Næsten) Rebranding af kort for at udfylde markedet kunstigt

Problemer med stabil POST uanset hvor stort et overclock man bruger

Skrøbelige kabler til Wi-Fi antennen på X370 modellen