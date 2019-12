AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-06-08 08:36:00

ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6

ASRock er tilbage på Tweak.dk testbænken, og denne gang er det med deres Fatal1ty X299 Gaming K6 bundkort. Et midrange bundkort i X299 klassen, der stadig byder på masser af fede features.

ASRock er en af Tweaks helt store samarbejdspartnere, og de har som sagt meldt sig på banen endnu engang. Denne skal skal vi se på et X299 bundkort i Fatal1ty serien, der byder på et rimeligt prisskilt krydret med masser af lækre onboard features.

ASRock Super Alloy

Gaming Armor: Power / Memory / VGA / Internet / Cooling / Audio

Supports Intel® Core™ X-Series Processor Family for the LGA 2066 Socket

11 Power Phase design, Digi Power

Supports DDR4 4400+(OC)

4 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1

NVIDIA® 3-Way SLI™, AMD 3-Way CrossFireX™

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec), Supports Creative Sound Blaster™ Cinema 3

8 SATA3, 3 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)

2 USB 3.1 Gen2 10Gb/s (1 Type-A + 1 Type-C), 8 USB 3.1 Gen1 (4 Front, 4 Rear)

Dual Intel® Gigabit LAN

ASRock RGB LED

Hyper BCLK Engine III

Så snart vi er ovre i Fatal1ty serien skuffer ASRock os aldrig, hvad angår designet af indpakningen. Vi får ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 leveret i en fin sort og rød kasse med produktnavnet på fronten.

Selve ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 bundkortet er lavet yderst stilrent med et safirsort PCB med lyse toner formet som en pil nedover bundkortet med chipset heatsinken som spids. Derudover finder vi toner af guld på diverse kondensatorer og i nogle af soklerne. Der er monteret køleplade over lydsystemet og I/O panelet. ASRock's såkaldte Gaming Armor.

ASRock holder stadig fast i konceptet med deres XXL heatsinks, som er udformet med dybe riller, hvilket giver en stor overflade til varmeafvikling. Kombineres de med et godt airflow, vil der være rigeligt med køling til både VRM og chipsettet.

Strømstyringen er denne gang udstyret med elleve 60 ampere Premium faser, der fodrer LGA2066 soklens processor med ultrastabil strøm under selv det største pres.

PCIe soklerne understøtter op til 3-vejs SLI- eller CrossFireX multiGPU løsninger, men det afhænger dog af valget af CPU. Ønsker man at køre 3-vejs SLI, er man altså nødt til at investere i en 44 lanes CPU. Ellers vil det "kun" være muligt at køre 2-vejs. 3-vejs CrossFireX er muligt med alle størrelser CPU.

44 lanes CPU: x16/x4/x16/x8.

28 lanes CPU: PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/x8/x0.

16 lanes CPU: PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/x0/x0 or x8/x4/x8/x0.

DIMM soklerne kører som standard Quad Channel Mode, og de understøtter op til 128 GB DDR4 RAM med en maksimal clock frekvens på 4400 MHz. ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 understøtter selvfølgelig også Intel Extreme Memory Profile 2.0.

Fatal1ty X299 Gaming K6 bundkortet kommer med Sound Blaster Cinema3 lydsystemet, som gemmer på Realteks ALC1220S lydchip. Systemet er bygget op over en 120 dB SNR Audio DAC med Nichion Gold kondensatorer og en TI NE5532 headphone amplifier, der understøtter headsets op til 600 ohm.

Gaming K6 kommer med 1 Giga PHY Intel I219V og 1 GigaLAN Intel I211AT LAN chips.

På ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 bundkortet finder vi også tre M.2 sokler, der alle kører PCIe x4 hastighed og derved kan køre med NVMe SSD'er op til 32 Gbps. Den ene sokkel kan tage op til 110 mm. SSD'er, mens de to andre "kun" kan klare op til 80 mm.



Soklerne understøtter RAID, ligesom at bundkortet også understøtter NVMe som bootdisk. Derudover kommer kortet også med otte SATA3 porte. SATA portene og M.2 soklerne deler dog PCI lanes, og derved skal man være klar over, at bruger man den ene, vil den anden miste noget. Eksempelvis deaktiverer en M.2 sokkel et par SATA porte.

I det ene hjørne under chipset heatsinken finder vi et debugging LED, der kan bruges til fejlsøgning af bundkortet. Her finder vi også X299 Gaming K6's to 128 MB BIOS'er.

I/O panelet rummer fire USB2.0-, fire USB3.0- og to USB3.1 porte. Derudover har vi portene til de to Intel gigabit LAN chips og ind- samt udgange fra bundkortets Sound Blaster Cinema3 lydsystem.

Generelt er ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 et superlækkert bundkort med masser af muligheder og lækre onboard komponenter, der kan tilfredsstille de fleste. ASRock har deres eget UI til AMIBIOS'en, der er monteret på bundkortet, hvilket er yderst brugervenligt.

Pris

I skrivende stund, den 7. juni 2018, er ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 set med et prisskilt pålydende 1.470,00 kroner.

Ønsker I at læse om ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 bundkortet på ASRocks hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion:

ASRock har efterhånden fuldstændig styr på det med at producere bundkort, og undertegnede er bestemt også spændt på at se deres entre på grafikkort markedet. Med ASRock Fatal1ty Gaming K6 har de endnu engang formået at give os et midrange bundkort, der stadig rummer rigtig meget af det, vi som gamere elsker at se. Et superskarpt netværk og et suverænt lydsystem, så vi hverken skal kæmpe mod latency eller dårlig lyd, når vi spiller. Gaming K6 er med ASRocks egne BIOS også yderst brugervenligt som standard, hvorimod man kan låse op for den mere avancerede variant ved et tryk på en knap.

Hvad angår prisskiltet, så er 1.500,00 kroner jo en del for et bundkort, men det er stadig i den mellemhøje del af prisskalaen, når man ser på, hvad der gemmer sig i Intel X299 bundkort lineuppet. Kombineret med highend komponenter så er det i min optik en meget fair pris.



Et sted, hvor man kan se, at der er sparet er ved at undlade en 5- eller 10 Gbps LAN chip, hvilket jeg dog heller ikke havde forventet til denne pris. Men det er alligevel manglen på dette, der sender ASRock ud af døren med en fin score på 9 og en Safe Buy Award.

Godt:

Lækkert og stilrent design

Minimalistisk valg af RGB løsninger (Smagssag)

Understøtter 3-vejs multiGPU løsninger

Highend lydsystem

En rimelig pris for et midrange X299 bundkort

Knapt så godt:

Mangel på 5- eller 10 Gbps LAN chip (Egentlig ikke et minus for en bundkort i denne prisklasse. Men det er årsagen til, at der ikke kan gives højere end 9 i score)

Score: 9 + Safe Buy Award