AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-01-05 10:06:00

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

Så er ASRock på banen igen med et bundkort i X299 serien, som faktisk ligner et kort, som vi allerede har testet på redaktionen. Vi skal i dag tjekke ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE ud, der er fuldt ud spækket med masser af lækre features og funktioner.

**Sponsoreret indhold.

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE er en af tungere drenge i X299 klassen, der byder på både dual Intel gigabit og Link Aggregation men også 10 Gbps AQUANTIA LAN samt mange andre fede onboard features.

Gaming Armor: Power / Memory / VGA / Internet / Cooling / Audio

Supports Intel® Core™ X-Series Processor Family for the LGA 2066 Socket

13 Power Phase Design, Dr. MOS

XXL Aluminum Alloy Heatsink & Heatpipe Design

Supports DDR4 4400+(OC)

4 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1

NVIDIA® 3-Way SLI™, AMD 3-Way CrossFireX™

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec)

Supports Creative Sound Blaster™ Cinema 3

10 SATA3, 3 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)

3 USB 3.1 Gen2 10Gb/s (1 Front Header, 1 Type-A + 1 Type-C), 8 USB 3.1 Gen1 (4 Front, 4 Rear)

AQUANTIA® 10 Gigabit LAN, Dual Intel® Gigabit LAN

Intel® 802.11ac WiFi

ASRock RGB LED

BIOS Flashback

Hyper BCLK Engine III

Se flere anmeldelser af bundkort ved at klikke HER!

Tidligere testede vi ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9, og her er der sket lidt i forhold til indpakningen. Kassen er blevet mere mørk og dunkel i farverne. Derudover er der ikke mere at se her, og det har såmænd heller ikke noget at sige i forhold til indholdet i kassen.

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE ligner kortet uden XE rigtig meget, og den eneste umiddelbare forskel er, at XE kommer uden cover henover lydchippen. Men derfor skal man ikke tro, at XE ikke er et toplækkert bundkort at se på. ASRock har udført kortet i et 8-lags safirsort PCB med separation af lagene til at føre PCI baner i for følsomt udstyr som eksempelvis lydsystemet. Masser af RGB finder vi også, og kortet er udført i et lækkert sort PCB med grå toner og enkelte røde farver til at bryde temaet.

Heatsinks er virkelig makset ud på X299 Professional Gaming i9 XE, og der er vist ingen tvivl om, at de er lavet i XXL størrelse for at sikre maksimal køling. Selv under store overclocks.

Chipsettet over I/O panelet og strømstyringen er forbundet med en 6 mm. heatpipe, hvilket yderligere forbedrer varmefordelingen fra især VRM's, da de som regel bliver den varme del på bundkort som dette.

X299 CPU'er kommer jo ikke med iGPU, og derfor er alle strømfaser beregnet til at fodre ens processor med strøm. Vi har på ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE 13 faser, som hver kan håndtere 100 watt. Samlet set et maksimalt forbrug på 1300 watt og hele 720 ampere. En fases fornemmeste opgave er at tage bundkortets 12 volts input fra ens 24 pins ATX stik og konvertere samt rense strømmen for at stabilisere ens voltage.

Besøg vores samarbejdspartner Razer via banneret

Vi har på bundkortet fire PCIe Gen.3 x16 sokler, som kan køre med forskellige hastigheder alt afhængig af ens CPU, da de kommer med 16-, 28- eller 44 PCI baner. Soklerne er forstærket med stålrammer, der er stukket igennem PCB'et og fæstnet på bagsiden.

PCI baner fordelt ud fra CPU type:

44 lanes CPU: x16/x8/x16/x0 or x8/x8/x16/x8.

28 lanes CPU: x16/x0/x8/x0 or x8/x0/x8/x8.

16 lanes CPU: x16/x0/x0/x0 or x8/x0/x4/x0.

Altså har vi mulighed for op til 4-vejs SLI- eller CrossFireX multiGPU setup.

DIMM soklerne understøtter op til 128 GB non-ECC DDR4 RAM med en maksimal clockfrekvens på 4400 MHz. Soklerne kan både køre Dual- og Quad Channel, og det afhænger af, om man kører med 2-, 4- eller 8 DDR4 moduler.

Lydsystemet på bundkortet går under det mundrette navn Sound Blaster Cinema 3, og under dæknavnet gemmer der sig en Realtek ALC1220S lydchip, der kan spytte så meget som 120 dB(A) ud i 8 kanaler på I/O panelet. Vi har dermed både 7.1 surround support og DTS-HD Master support samt optisk udgang. Til frontpanelet har ASRock valgt en Texas Instruments NE5532 headphone amplifier, der kan klare headsets op til 600 ohm.

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE kommer som sagt med to Intel Gigabit LAN porte, der understøtter Link Aggregation, hvor portene arbejder sammen om at flytte data.

Men det stopper selvfølgelig ikke der, da der under denne fine passive heatsink gemmer sig en AQUANTIA 10 Gbps LAN chip, som virkelig fremtidssikrer XE på LAN siden.

Set med helt objektive øjne så er ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE altså en lækker sag. Personligt er jeg helt vild med den nye stil, som ASRock har taget til sig. Endnu vigtigere er de heldigvis gået væk fra de hvide låsearme, som vi så på tidligere ASRock bundkort.

Vi finder også en power- og resetknap samt et debugging LED lige under chipset heatsinken.

På SATA3 fronten kommer ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE med 10 SATA3 porte, hvilket er det maksimale antal for chipsettet alene. Ønsker man som producent yderligere SATA porte, skal der altså en standalone controller til.

Derudover kommer kortet også med tre PCIe Gen. 3 x4 Ultra M.2 sokler, der alle tre leverer op til 32 Gbps båndbredde og NVMe support. Det understøtter også NVMe SSD'er som bootdiske. Slutteligt er det selvfølgelig også her muligt at installere almindelige SATA M.2 SSD'er.

I/O panelet gemmer på stort set alt, hvad en entusiast kunne tænke sig, når det kommer til tilslutningsmuligheder. BIOS flashback via USB er også muligt herfra. En god mulighed for at flashe sit system tilbage, hvis man har været uheldig undervejs.

Pris

I skrivende stund, den 1. januar 2018, er ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE set med et prisskilt på 3.499,00 kroner og opefter. I kan klikke på banneret herunder for at se en prisoversigt.

Ønsker I at læse om ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE på ASRocks hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion

Da vi allerede har testet ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 bliver anmeldelsen af XE versionen nok mest en form for sammenligning af de to kort. Professional Gaming i9 XE kommer egentlig ikke med nogen mærkbar forskel i ydeevne eller udseende, hvis man ser bort fra det manglende armor cover på lydchippen. Kortet yder rigtig godt, ligesom tidligere testede kort uden XE i titlen, og BIOS er stadig dejligt brugervenlig. Via ASRocks software er det ganske enkelt at indstille RGB belysningen, og generelt er kortet lækkert at arbejde med.

Skal vi se på prisdelen, så har tingene ikke rykket sig så meget. ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE kommer ind med et solidt prisskilt på 3.499,00 kroner, hvilket umiddelbart virker meget voldsomt for et bundkort henvendt til gaming segmentet. Vi skal selvfølgelig ikke glemme, at man får 10 Gbps LAN med i pakken, hvis man har 10 Gbps netværk i hjemmet. Men på gaming området er det måske ikke det bedste salgsargument. Det er i hvert fald med til at trække prisen, i min verden, unødigt op på et gaming bundkort. Nu skal det selvfølgelig ikke lyde som om, at det er et dårligt bundkort, for det er det virkelig ikke. Det er et knivskarpt bundkort med alt tænkeligt i onboard komponenter, der fremtidssikrer kortet langt ind i fremtiden.

Den samlede vurdering her i dag ender med, at vi fastholder scoren på 8,5 fra tidligere. Dog kan jeg godt lokkes til at sende en Great Product Award med ud af døren. For i sidste ende er det altså et virkelig lækkert bundkort.

Godt:

Ualmindeligt lækkert design

AQUANTIA 10 Gbps netværk

Tre Ultra M.2 (32 Gbps) M.2 sokler

U.2 Support

Fuld understøttelse for NVMe SSD'er

Understøttelse for NVMe Boot

Intel Optane Support

Tre LAN porte onboard

Lækkert lydsystem

Knap så godt:

Prisskiltet er ualmindeligt højt for et gaming board

Score: 8.5 + Great Product Award