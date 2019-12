AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-08 10:52:38

ASUS B250 Bitcoin Mining bundkort bygget med 19 PCIe slots

ASUS hopper endnu en gang med på Bitcoin mining vognen, og søsætter et nyt ASUS B250, som tilbyder ikke mindre end 19 PCIe slots, og dermed et oplagt våben i jagten på BTC valuta.

ASUS B250 Bitcoin Mining bundkortet kan prale med 18 x PCI-Express gen 3.0 x1 slots, og 1 x PCI-Express gen 3.0 x16 slots, og du kan altså udnytte Intels 200-series platform fuldt ud.



Bundkortet kommer med Intel B250 Express chipsettet, og understøtter dermed 6th og 7th generation “Skylake” og “Kaby Lake” processorer. Bitcoin bundkortet suger saft fra tre 24 pins ATX, 1x 8 pin EPS, og 3 4 pin Molex konnekter.



ASUS skriver følgende:



We have provided just enough connectivity to make the machine work equipping the bitcoin mining motherboard with two DDR4 DIMM slots supporting up to 32 GB of dual-channel memory, 4 x SATA 6 Gbps ports, 6 x USB 3.0 ports (two via header), 1 x Gigabit Ethernet connection, 6-channel HD audio, HDMI display output, and legacy PS/2 connectors.



Prisen på Bitcoin bundkortet er stadig ikke lagt online, og det same gælder tilgængelighed af ASUS B250.