AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-24 08:11:51

ASUS B250 Mining Expert byder på 19 PCIe slots og triple power connections

Er du hoppet på crypto mining bølgen, og ger vil have bedst mulige setup, så melder ASUS sig på banen med et oplagt bundkort til projektet.

Er du til mining crypto currencies, så bør du nok vende blikket i retning af ASUS, som netop har søsat et nyt bundkort specielt udviklet til crypto mining. Udstyret med 19 PCIe slots samt tre 24 pins power connectors, er det nye ASUS B250 Mining Expert klar til at tage imod nutidens populære crypto mining trend.



ASUS B250 Mining Expert er bygget med en LGA1151 socket, og specielt udviklet spændingsstabiliseringskondensatorer til hver PCIe slot.



På nuværende tidspunkt vil ”minearbejderne” kun kunne udnytte 16 GPU'er på én gang grundet begrænsninger i drivere. Et problem som forventes at blive løst snart iflg. AMD/NVIDIA.



ASUS skriver følgende om deres ASUS B250 Mining Expert bundkort:



ASUS B250 Mining Expert is based on the B250 chipset with its LGA1151 socket supporting Intel 6th and 7th generation processors. Memory capacity is up to 32GB DDR4 in dual-channel mode supporting speeds up to 2400 MHz. Storage needs are handled by the four SATA3 ports while there is a total of six USB3.1 and 4 USB 2.0 ports. The rear panel I/O is pretty anemic as one would expect out of a mining board, but has the basics with two PS/2 ports, two USB 2.0 ports, four USB 3.0 ports, HDMI, Intel-based LAN (I219V Gigabit), and 8 channel audio jacks driven by a Realtek ALC887 codec. The CPU gets its power through a 6 phase DIGI+ VRM.



Pris og tilgængelighed er stadig ukendt.

