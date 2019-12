AUTHOR :

ASUS annoncerer 20 nye Z390 bundkort til Intels 9th Gen Core – ROG Maximus XI, ROG STRIX, TUF Gaming og PRIME Series

Bunker med nye Z390 bundkort vokser med lynets hast, og nu kommer ASUS med 20 nye Z390 bundkort til Intels 9th Gen Core processorerne. Heriblandt finder vi ROG Maximus XI, ROG STRIX, TUF Gaming og PRIME.



Ens for alle er de baseres på Intels Z390 chipset som alle understøtter 9th Generation Core CPU familie fra Intel. ASUS udvider med bred spartel, som inkluderer ROG Maximus XI, ROG STRIX, TUF Gaming, PRIME.

Hertil kommer nye produkter for deres Workstation.



Listen fra ASUS inkluderer:



ASUS ROG Maximus XI Series bundkort:



ROG Maximus XI Extreme ($499.99 US)

ROG Maximus XI Formula ($449.99 US)

ROG Maximus XI Code ($349.99 US)

ROG Maximus XI Hero WIFI ($289.99 US)

ROG Maximus XI Hero BO4 ($289.99 US)

ROG Maximus XI Gene



ASUS ROG STRIX Gaming bundkort:



ROG STRIX Z390-I ($209.99 US)

ROG STRIX Z390-E ($244.99 US)

ROG STRIX Z390-F ($222.99 US)

ROG STRIX Z390-H ($189.99 US)



ASUS TUF Gaming bundkort:



TUF Z390 Pro Gaming ($169.99 US)

TUF Z390 Plus Gaming WiFi ($169.99 US)

TUF Z390 Plus Gaming ($159.99 US)

TUF Z390M Pro Gaming WiFi ($179.99 US)

TUF Z390M Pro Gaming ($159.99 US)

ASUS PRIME bundkort:



PRIME Z390-A ($149.99 US)

PRIME Z390-P ($129.99 US)

PRIME Z390M-Plus

WS Z390 Pro



Vi kan ikke gennemgå hvert eneste minutiøst, og derfor holder vi vores fokus på deres high-end bundkort denne gang.



”The motherboard has a very high-end VRM design which is powered by dual 8 pin connectors and cooled by two large aluminum blocks with heat pipe integration. The ROG Maximus XI Extreme has a few design elements similar to our ROG Zenith Extreme, the X399 motherboard”



Design-temaet jagter uden tvivl et ”all-black aesthetic” og benytter sig af RGB LEDs på PCH, I/O cover og bag på PCB jævn belysningseffekt.



Bundkortet er udstyret med fire DDR4 DIMM slots og kommer med et DIMM.2 riser kort som åbner for tilføjese af yderlige to M.2 enheder sammen med to M.2 slots.



Der er bygget tre PCI-e 3.0 x16 slots (x16, x8, x4 elektriske) og 6 SATA III porte ind i bundkortet.

”A handy OC buttons arranged next to the 24-pin ATX connector which comes in handy while overclocking and tuning.



Nyd nedenstående eyecandy fra ASUS:

ROG Maximus XI Formula

ROG Maximus XI Code

ROG Maximus XI Hero WIFI

ROG Maximus XI Hero BO4

ROG Maximus XI Gene

ROG STRIX Z390-E

ROG STRIX Z390-F

ROG STRIX Z390-H

TUF Z390 Pro Gaming

TUF Z390 Plus Gaming WiFi

Dette var kun et snip af mange, og resten kan findes hos ASUS.

Image credit og Kilde:

ASUS