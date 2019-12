AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-23 07:59:06

ASUS melder ankomst af to nye mini-ITX Ryzen bundkort

ASUS melder ankomst af to nye mini-ITX Ryzen bundkort, som begge er spækket med fede features til trods for deres begrænset fysiske rammer.

To nye mini-ITX bundkort fra ASUS, som er baseret på AMD's AM4 socket X370 og B350 chipsets. Begge nye bundkort placerer sig i deres Republic of Gamers familie, og navngives ROG Strix X370-I Gaming og Strix B350-I Gaming.



På trods af der er tale om to forskellige bundkort chipsets, så minder de meget om hinanden, når det kommer til features og specifikationer samt deres fysiske formfaktor på 17x17cm.



En af de få forskelle på ROG Strix X370-I Gaming og Strix B350-I Gaming bundkortene, skal findes på antallet af USB 3.1 Gen1 porte, SATA porte samt understøttelse af Crossfire.



Ifølge Asus' egen produktside, er specifikationerne for ROG Strix X370-I Gaming og ROG Strix B350-I Gaming, at begge understøtter AMD Ryzen og 7th generation A-series processorer, Digi+ VRM, to DIMM slots med understøttelse op til 32GB DDR4-3600 RAM, et Asus SafeSlot PCI-Express 3.0 x16 reinforced slot, fire SATA 6Gbps porte, to M.2 NVMe slots (en på bagsiden af bundkortet), to USB 3.1 Gen og fire USB 3.1 Gen1 porte, Intel I211-AT Gigabit LAN, integrated dual-band 802.11ac Wi-Fi med MU-MIMO og Bluetooth. Som rosinen i pølseenden finder vi Supreme FX 8-channel HD audio med et S1120A codec.



Begge nye ROG Strix X370-I Gaming og Strix B350-I Gaming bundkort fra ASUS, er også designet med Asus' egen 5-way optimization med TPU, EPU, Fan Xpert 4, Digi+ Power Control og Turbo App, forskellige temperatur sensorer og ikke mindst Asus' Aura Sync RGB med dedikeret RGB headers.

Vi har ikke kunne finde priser eller informationer omkring officiel lanceringsdato, men det er

efterhånden imponerende, hvor meget de mestrer af bygge disse små bundkort med.