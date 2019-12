AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-24 12:31:31

ASUS, Gigabyte, MSI og ASRock løfter sløret for X399 bundkort i morgen hos AMD

ASUS, Gigabyte, MSI og ASRock løfter sløret for X399 bundkort i morgen hos AMD, og langt om længe får vi et kig på produkterne fra blandt andet MSI.

Dette års Meet the Experts webinar hos AMD, bliver med repræsentanter fra ASUS, Gigabyte, MSI, og ASRock, som vil gennemgå deres kommende X399 Threadripper bundkort.



Som vi skrev i en tidligere nyhed i dag Her er den officielle release dato for AMD ThreadRipper og deres HEDT platform, så er lanceres AMD’s længeventede Ryzen Threadripper og HEDT platform 10 august, og Meet the Experts webinar hos AMD vil uden tvivl byde på en mængde showcases. Det samme gælder uden tvivl dette års SIGGRAPH, som bliver en massiv udstillingsplatform for alle de store drenge i klassen.



Vores netværk fortæller ligeledes producenterne arbejder på højtryk for at få X399 bundkortene klar, som forhåbenligt også byder på PCIe og M.2 slots da ThreadRipper understøtter flere PCI baner end f.eks. Core-X series fra Intel.

MEET THE EXPERTS – JULY

DATE: July 25, 2017 9 A.M.[GMT-6]

EST – 10 AM ART – 11 AM

SAST – 4 PM

GMT – 3 PM

IST –7:30 PM

DURATION: 45 minutes

Der har allerede været fremvist X399 motherboards fra ASUS, ASRock og Gigabyte, men MSI mangler stadig at bekende kulør på X399 fronten.