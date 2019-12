AUTHOR : Martin

PUBLISHED : 2017-09-04 11:43:00

Artikel: En gennemgang af bundkort typer og form faktor

Vi her på Tweak redaktionen strør om os med fagtermer, der måske for den almindelige dansker kan give anledning til en del hovedrysten og hovedbundspilleri. Det vil vi nu forsøge at afhjælpe en smule, og vi vil i dag prøve at gøre dig lidt klogere på

Vi her på Tweak redaktionen strør om os med fagtermer, der måske for den almindelige dansker kan give anledning til en del hovedrysten og hovedbundspilleri. Det vil vi nu forsøge at afhjælpe en smule, og vi vil i dag prøve at gøre dig lidt klogere på, hvad de forskellige bundkortsstørrelser er for nogle størrelser.

Læs mere artiklen HER