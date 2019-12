AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-12 08:20:51

Budget orienteret AM4 bundkort fra MSI

MSI sender nye bundkort på markedet i form af nye AM4 produkter baseret på det budgetvenlige og nye A320M, som er en udspringer fra A320 chipsettet fra AMD.

Formfaktoren hedder micro-ATX samt en 5-phase VRM design, som trækker saften fra 24 pin ATX og 8 pins EPS power connectors.



Det nye MSI A320M Grenade motherboard, er designet med 2x DDR4 DIMM slots, en single PCI-Express 3.0 x16 slot, 2x PCI-Express 2.0 x1 slots sammen med 4x SATA 6Gbps porte og et 32Gbps M.2 slot.



MSI A320M Grenade kommer også med en række tilslutninger som 4x USB 3.1 porte, Gigabit Ethernet, og og 5.1-channel audio.

Nye bundkort, er ensbetydende med lys – om det er i RGB form, eller bare fancy LED lighting, og MSI A320M Grenade er ingen undtagelse. Denne gang har MSI monteret LED i bundkortets hjørner, måske for at peppe et ellers lidt skrabet bundkort op på eyecandy fronten.



På trods af MSI A320M Grenade er placeret i den laveste del af fødekæden rent prismæssigt, så er der alligevel blevet plads til Audio Boost, Turbo M.2, DDR4 Boost, EZ Debug LED og et Steel Armor PCIe slot. Så helt uden charme er det nye MSI A320M Grenade bundkort ikke.



MSI A320 Grenade føjes til resten af deres nye AM4 motherboard lineup, som blandt andre omfatter A320M Gaming Pro, A320M Bazooka og A320M Pro-VD/s motherboards, og med en pris på €79, så har man altså mulighed for et lille potent micro-ATX bundkort til billige penge.

Credit: MSI