AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-30 12:09:16

COMPUTEX 2017: ASRock showcaser nye X399 bundkort

ASRock er bestemt også tilstede under Computex 2017, og denne gang showcaser de nye X399 bundkort, som skal tage kampen op med konkurrenterne.

Blandt de mange nye bundkort finder vi ASROCK X399 Professional Gaming og et nyt X399 Taichi, som i den grad skal sendes ASRock ind i kampen om X399 markedet.



AMD og Intel er for alvor kommet op i gear i deres evige kamp om at sidde på tronen inden for desktop platformen, og næste skud i kanonen omhandler nye X399 bundkort fra ASRock, som denne gang består af Professional Gaming og Taichi bundkort, som begge er designet med 4 PCI-Express slots og 8 DIMMs til RAM.



Billederne viser også Wi-Fi antenner og 2x ethernet connectors. Modsat konkurrenten fra GIGABYTE og deres X399 AORUS Gaming 7 bundkort, så benytter ASROCK X399 Professional Gaming og X399 Taichi sig kun et et 8 pins stræmfase-design mht. AMD Threadripper processorene.



