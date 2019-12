AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-01 09:20:48

COMPUTEX 2017: Gigabyte C422-WS understøtter Intels Core i9 og Xeon Gold

GIGABYTE har allerede fremvist spændende produkter på Computex 2017, og de er klar med endnu et bundkort i form af Gigabyte C422-WS bundkortet

Vores møde med GIGABYTE løber af staben alt imens denne nyhed rammer Tweak.dk, og derfor er en GIBABYTE nyhed vel oplagt.



Det taiwanesisk baseret firme, har medbragt et ganske anderledes produkt til Computex 2017, som er udviklet med henblik på det kommende socket LGA2066. Det nye Gigabyte C422-WS, er dermed kompatibel med de nye Intel processorer som Skylake-X og Kaby Lake-X samt Xeon Gold eller Platinum.

Gigabyte C422-WS, er baseret på et Intel C422 chipset, og er designet med et 6-faset strømdesign, og er udstyret med hele 8x DIMMs til DDR4 RAM, hvilket giver mulighed for op til 128GB DDR4 RAM. Er du den heldige ejer af en Xeon processor, så åbner det nye Gigabyte C422-WS op for op til 512 GB DDR4 LRDIMM (Load-Reduced DIMM).



Udover føromtalte 6-faset strømdesign, så er Gigabyte C422-WS ligeledes udstyret med en 24 pin ATX connector, 2x 8 pins EPS connector, en 6 pins connector samt PCI-E Power.



Her stopper rækker af features ikke. Af tilslutninger finder vi på Gigabyte C422-WS bundkortet blandt andet 7x PCI Express 3.0 x16 slots, hvoraf 4 kommunikerer direkte med processoren, SATA Express porte, SATA 6 Gb / s porte sammen med M.2 og U.2 connectors m.v.



Gigabyte C422-WS bundkortet er tilmed designet med et 10 gigabit network interface og 8 channel audio.



Billeder er fra: techpowerup