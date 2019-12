AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-30 13:45:37

COMPUTEX 2017:GIGABYTE X399 AORUS Gaming 7 - verdens første Threadripper bundkort

GIGABYTE X399 AORUS Gaming 7 bliver verdens første Threadripper bundkort, og er spottet under Computex 2017 af MyNavi på messen

GIGABYTE er naturligvis også på dette års Computex, og indtil vi får hele pakken afsløret mht. specifikationer, må vi nøjes med billederne og den spartane information, som er undsluppet fra hestens mule.



Det nye udspil fra GIGABYTE, AORUS Gaming 7, er designet med henblik på AMD’s HEDT platform og dermed Ryzen Threadripper. Som vi blev introduceret for på deres AORUS Gaming 7 til X299 platformen, så byder deres udspil til AMD’s HEDT platform ligeledes på 8 DIMMs til RAM, og quad-channel support.



Dermed også lagt op til 64 PCIe Gen3 baner til 4 way multi-GPU support, og et bundkort der understøtter op til 16 cores 32 thread Threadripper processorer.



Vi finder også 3x M.2 slots, ALC 1220 lyd chipset, Killer E2500 og bunker af RGB lir. GIGABYTE, AORUS Gaming 7 er bygget med et 8+4 design for at kunne leverer nok saft.



Pris og officiel release er stadig ukendt.



Kilde: MyNavi