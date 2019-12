AUTHOR :

2018-06-05

Computex 2018: ASUS fremviser Republic of Gamers (ROG) Strix B450-F Gaming

Computex 2018 ser ud til at blive spækket med socket AM4 bundkort baseret på et AMD B450 chipset. Lanceringen forventes at komme i Q3, og her melder ASUS sig klar med spændende nye produkter.

Blandt andet finder vi på Computex 2018 deres Republic of Gamers (ROG) Strix B450-F Gaming bundkort, som er iklædt alle krav for at kunne dækkes af deres ROG brand.

Republic of Gamers (ROG) Strix B450-F Gaming bundkortet trækker strømmen via en kombination af 24-pin ATX og 8-pin EPS connectors.

På Republic of Gamers (ROG) Strix B450-F Gaming bundkortet finder vi: seks SATA, to M.2 slots, hvoraf den ene er gen 3.0 x4 (32 Gbps), og den anden er gen 2.0 x4 (20 Gbps).

Hertil kommer to 10 Gbps USB 3.1 gen 2, seks 5 Gbps USB 3.1 gen 1, gigabit Ethernet fra en Intel i219-V kontroller, Realtek ALC1220A (120 dBA SNR) CODEC, og et hav af andre spændende features på et ellers budgetorienteret AM4 bundkort.

Release af Republic of Gamers (ROG) Strix B450-F Gaming bundkortet er stadig ukendt og det samme gælder prisen.

