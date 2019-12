AUTHOR :

Computex 2018: Gigabyte X399 AORUS Extreme Threadripper bundkort fremvist

Cowcotland har spottet et nyt X399 AORUS Extreme Threadripper bundkort, som vi satser på selv at kigge nærmere på under Computex 2018.

Selvom Gaming ikke fremkommer noget sted i tekst eller design, så bør der ikke herske tvivl om Gigabyte X399 AORUS Extreme Threadripper bundkortet kan håndterer omtalte. Det nye AORUS bundkort, er at finde i high-end klassen hos Gigabyte på trods vi normalvis vil finde deres GAMING 7 eller 9 i dette segment.

Bundkortets sydbro, er præget af et fancy cover, som minder om ROG Zenith fra ASUS. Hertil kan man spotte tre M.2 slots, som også er monteret med skjold, som skal hjælpe med at holde temperaturen nede.

Til grafikkort montering m.v. på X399 AORUS Extreme Threadripper, ser vi fire x16 slots og en x1.

Vi følger op så snart der er nyt at berette.

