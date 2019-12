AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-04 12:12:16

Computex 2018: MSI 399 MEG CREATION Threadripper bundkort spottet

Computex 2018 sparkes snart i gang, og TechPowerUP dækning har lige afsløret MSI’s kommende Threadripper bundkort. Dermed melder MSI sig klar med nye X399 bundkort lige før Threadripper 2000 forventes skudt afsted.

Betyder det dermed vi ikke bliver præsenteret for X499 bundkort, men i stedet producenter med fokus på nuværende X399.

MSI XMEG Creation X399, kommer med et 10-phase VRM strømdesign og ikke mindre end dual 8-pin EPS connectors.

Billede credit: TPU

TPU skriver:

A humongous L-shaped heatsink dominates the bottom-right corner, cooling not just the AMD X399 chipset, but also three M.2 slots. The top-left, and far-left corners feature some of the largest CPU VRM heatsinks we've seen in a long while. The VRM heatsink extends to the left side, while the rear-I/O shroud blends into it, running the entire length of the left side. The board gives you a maximum of 7 M.2 slots. A 19-phase VRM drawing power from two 8-pin EPS connectors fuels your Threadripper. Four PCIe 3.0 x16 slots, eight DDR4 DIMM slots, and the whole shebang of OC features make for the rest of it.