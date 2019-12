AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-04 12:24:20

Computex 2018: MSI klar med B450 Tomahawk

MSI har meldt deres B450 Tomahawk bundkort ind i familien, og dermed også deres første B450 bundkort.

MSI har meldt deres B450 Tomahawk bundkort ind i familien, og dermed også deres første B450 bundkort.

Informationerne kommer fra TweakTown, som har formået at tage billeder af deres første B450 bundkort på markedet. Officiel annoncering forventes at komme under AMD’s pressekonference på onsdag sammen med afsløring af Vega 20 fra AMD.

MSI’s B450 Tomahawk er designet med to PCIe x16 slots og tre PCIe x16 slots. Det tyder ligeledes på MSI udstyrer B450 Tomahawk med et enkelt M.2 slot.

Image credit: TT

MSI B450 Tomahawk skulle være aimet efter et budgetorienteret marked.

Vi mangler naturligvis stadig alle de saftige detaljer, som uden tvivl afsløres senere på ugen.