PUBLISHED : 2019-05-28 11:19:17

Computex 2019: ASUS fejrer 30 året som bundkorts producent med Asus Prime X299 Edition 30

Asus’ bundkort division fejrer 30 års fødselsdag, og har gennem årene sendt bunker af veludførte bundkort på markedet. ASUS fejrer den runde dag med et Asus Prime X299 Edition 30, og naturligvis placerer i ASUS familien som et high-end produkt.

LGA2066 soklen på Asus Prime X299 Edition 30, er kompatibelt med Core X-Serie processorer med op til 18 kerner, 44 PCI Express baner og 165W TDP.



Asus Prime X299 Edition 30. bliver derfor en solid partner, hvis OC er målet, og er derfor designet med 16 effektfaser, der er placeret op langs PCB overkanten, og er afkølet nok til at opretholde et svimlende 544W output, hvilket er mere end nok til at overclocke en 18 core CPU.



Det nye Asus Prime X299 Edition 30, er udstyret med ProCool 12V stik med tykkere stifter, der er i stand til at transportere mere strøm, plus metal covers til forstærkning. Det er tydeligt ASUS har haft fokus på køling på Prime X299 Edition 30, og bundkorts VRM har en skjult 40mm fan, der starter, når det er nødvendigt.



Bundkortet understøtter 128 GB DDR4 4266 RAM, og ligeledes finder vi også 3 x NVMe M.2 slots. ASUS har monteret en Intel Gigabit Ethernet kontroller, som er parret med en hurtigere Aquantia 5G chip, som har meget højere kapacitet på kompatible netværk. Wi-Fi modulet ombord, er også den nyeste Intel Wi-Fi 6 AX200, som er kompatibel med 802.11ax, bedre kendt som Wi-Fi 6 med maksimal teoretisk båndbredde på 2,4 Gbps.



Lydportene stikker gennem et forudmonteret I / O pane, og Dual Thunderbolt 3 porte og tilhørende DisplayPort indgange giver pryder også Prime X299 Edition 30.



Der er masser af USB porte - herunder USB 3.2 Gen 2 tilslutning til kompatible enheder.

Et indbygget audio codex med integreret hovedtelefonforstærkning skulle give optimeret lyd på både indgang og udgang, mens DTS: X Ultra tilføjer rumlig lyd for at forbedre spil, VR med videre.

Foruden ovenstående, er der integreret RGB lightning og en OLED skærm.



Pris og lancerings dato er stadig ukendt.

