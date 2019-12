AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-29 09:01:14

Computex 2019: EVGA fremviser nyt Dark SR-3 LGA 3647 bundkort

Et nyt EVGA Dark SR-3 LGA 3647 bundkort er fremvist på Computex, som ikke bare et et almindeligt bundkort. Dark SR-3 LGA 3647 er på nuværende tidspunkt det eneste kommercielt tilgængelige bundkort, som understøtter Workstation LGA 3647 soklen i et E-ATX-format.

Det betyder, at entusiaster og prosumere rent faktisk kan passe montere det i deres full towers. Alternativer fra producenter som Gigabyte og ASUS, inddrager det større EEB format, som ikke passer til traditionelle DIY towers.



EVGA Dark SR-3 bundkortet stiller høje krav til strøm, og i betragtning af at dette er designet til at håndtere 28 kerner - er ikke et overraskende moment. Dark SR-3 LGA 3647 bygges med standard 24-pin strømforsyning sammen med ikke 1, ikke 2, ikke 3 men 4 EPS-stik!



Der er dermed RIGELIG strøm tilført her for at understøtte overclocking af Intels højeste core count processorer på markedet – og også, hvis du skulle have lyst til at smide vandkøling på.

EVGA SR-3 er designet med seks PCIe slots, hvis du vil skulle få lyst til at inddrage de overskydende PCIe baner til at afvikle en multi GPU konfiguration (eller tilføje andre PCIe kort). En ikonisk del af designet er den massive vandblok placeret oven på VRMS, og et chipset, der tillader optimeret varmeafledning for de næsten uanstændige mængder af varme et bæst som dette vil udsættes for. VRM køling er et af de vigtigste funktioner i et high performance setup (og et must for overclocking), og det er dejligt at se dette niveau af afkøling er ind tænkt.



Der er blevet plads til 6x DIMM-slots (2 slots er blevet ofret for at kunne passe til et E-ATX-format) samt det sædvanlige udvalg af M2 og IO. Bundkortet har i alt 3 Ethernet-porte og 9x USB 3.0 forbindelser samt en USB C.



Hvis du rent faktisk har brug for high-end lyd, kan du tilkøbe EVGAs Nu Audio lydkortk, og tilslutte det til de mange tilgængelige PCIe-slots.



Pris og officiel lancering er ukendt.



Kilde & Billede

EVGA, Image credit wccftech