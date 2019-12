AUTHOR :

2019-06-03

Computex 2019: Gigabyte fremviser seks nye Aorus X570 bundkort til Ryzen 3000

Gigabytes Computex showcase i år omfattede en opdateret Aero bærbar med et OLED panel samt en lynhurtig PCIe 4.0 SSD.

Gigabytes Computex showcase i år omfattede en opdateret Aero bærbar med et OLED panel samt en lynhurtig PCIe 4.0 SSD. Men selskabets seks nye Aorus branded X570 baserede bundkort designet til AMD’s Zen 2 / Ryzen 3000 baserede processorer, har i den grad tiltrukket sig mediernes opmærksomhed.



Den opdaterede Aorus Gaming lineup består af X570 Aorus Pro, Pro I Wi-Fi, Elite, Ultra, Master og Extreme, som dækker et bredt udvalg fra mellemklasse til high-end bundkort.



Der er blandt andet forbedrede VRM'er tilstede til de nye CPU'er, fans på chipsets heatsinks til afkøling (i alt undtagen ét tilfælde), og hukommelseshastigheder er klassificeret til kun 3200 MHz, hvor vi på flere af konkurrenternes X570 brædder, har set understøttelse op til DDR4 4400 MHz. RGB LED'er bliver færre, men modsat mere smagfuldt integreret, end vi har set med tidligere Gigabyte bundkort. Så en klar forbedring af æstetikken i vores optik.



X570 I Aorus Pro Wi-Fi

Det første bundkort i rækker er et ITX-format i X570 I Aorus Pro Wi-Fi. Her får vi en 8-faset digital VRM, sammen med en heatzink til køling af strømdelen. Chipset heatsinken er placeret lige over det forstærkede PCIe slot, og benytter en lille blæser til at holde det køligt.



Pro Wi-Fi delen omfatter en trådløs Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) Wireless Bluetooth 5 understøttelse sammen med en kablet Intel GbE LAN chip. Integreret lyd er hentet fra et Realtek ALC1220 VB codec med Nichicon Audio kondensatorer og understøtter op til 7.1 kanals lyd.



Af USB tilslutninger får vi seks porte. Der er fire USB 3.1 Gen 1 porte og en USB Type-C og Type-A porte (en hver), der understøtter USB 3.1 Gen 2.



På lagerfronten kommer Aorus Pro Wi-Fi med to M.2 slots.



Ved brug af en tredje generation Ryzen processor, kører begge slots med PCIe 4.0 x4 / x2 hastigheder. For SATA baserede drev, kan nyde seks SATA porte, der understøtter RAID0, 1 og 10. USB tilslutningerne omfatter en USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) port ude plus en intern header. En ekstra USB 3.1 Gen 2 Type A-port findes også på bagsiden af IO sammen med fire USB 2.0 porte.



Hukommelseskapacitet er angivet til 64 GB gennem sine to forstærkede slots, mens understøttelse af hukommelseshastighed er opført op til DDR4 3200 MHz, når du bruger 3. Gen AMD Ryzen processorer, mens 2. Gen er begrænset ved 2933.



X570 Aorus Elite

X570 Aorus Elite er et ATX bundkort, og tyder på at være entry level X570 Aorus produkt. Elite kommer med en 14-faset digital VRM med dobbelt heatzinks, som har til formål at holde dem kølige sammen med RGB belysning integreret i coveret. Chipsettet inkluderer Aorus ørnen sammen med en lille blæser for at holde det køligt.

Netværksforbindelse håndteres udelukkende af en kablet Intel GbE LAN chip (ikke inkluderet Wi-Fi), og lyden på kortet styres af et Realtek ALC1200 codec og understøtter op til 5,1 kanaler.

Lager delen på X570 Aorus Elite tilbyder seks SATA porte sammen med to M.2 slots. Begge M.2 slots understøtter SATA drev eller PCIe 4.0 x4 / x2 drev, når du bruger en 3. gen Ryzen CPU. Øverste slot er udstyret med en heatsink for at holde de varme NVMe drev nedkølet.



Af tilslutninger finder vi to 3,1 Gen 2 (10 Gbps) Type-A porte via en intern header. Yderligere fire USB 2.0 porte er også placeret på bagsiden IO som i alt ender på seks porte.



Elite bygges med to fuldlængde PCIe slots samt to x1 size slots. Øverste slot understøtter PCIe 4.0 x16 fra CPU'en med 3. gen Ryzen processorer, mens andet slot kører på PCIe 4.0 x4. AMD Quad GPU Crossfire og 2-vejs AMD Crossfire teknologier understøttes.



De fire ikke-forstærkede DIMM slots understøtter op til 128 GB DDR4 med hastigheder angivet til DDR4 3200 MHz til 3. Gen CPU'er og 2933 MHz til 2. Gen Ryzen CPU'er.



X570 Aorus Pro

Aorus Pro er næste skud i Aorus kanonen på Computex, og bruger også en 14 faset digital VRM med dobbelt heatsinks. Forskellen her mellem Elite og Pro er forskellige heatsinks og andet design sammen med tilføjelsen af en 4 pin EPS 12V til den eksisterende 8 pinds EPS. RGB belysning er smagfuldt implementeret med kun en mindre linje oven på IO. Chipset heatsink ligner Elite med Aorus Eagle på og en lille ventilator til afkøling.



Som Elite, har Pro en enkelt Intel GbE LAN chip til netværksopgaver. Lydfunktionalitet her håndteres af et Realtek ALC1220-VB codec og op til 7.1 kanal lyd.



USB understøttelse på bagsiden IO består af tre USB 3.1 Gen 1 porte samt en USB 3.1 Gen 2 (Type-A). En USB 3.1 Gen 2 Type-C port kan også findes på bagsiden. Ud over USB 3.x understøttelsen, kan der findes fire USB 2.0 porte, der svarer til 10 porte til rådighed.



Lagerfronten på dette midterste X570 kort, kommer i form af seks SATA porte der igen understøtter RAID 0, 1 og 10. De to M.2 slots kører på PCIe 4.0 x4 / x2 samt SATA moduler. Begge M.2 slots på bundkortet bruger heatsinks (Thermal Gaurds) for at holde drevene kølige.



Pro bruger tre fuldlængde PCIe slots samt to x1 size slots. De primære GPU slots bruger forstærkning på øverste slot, der understøtter PCIe 4.0 x16 fra CPU'en og den anden slot PCIe 4.0 x8 (kun tredje gen Ryzen).



Op til AMD Quad-GPU Crossfire understøttelse sammen med NVIDIA Quad-GPU SLI og 2-Way NVIDIA SLI.



Hukommelseskapacitet på Aorus Pros kommer via fire DIMM slots og op til 128 GB med hastigheder ratede til 3200 MHz med en 3 Gen Ryzen processor. DIMM slots er også forstærket på denne version.



X570 Aorus Ultra

Med Aorus Ultra begynder vi at bevæge sig ind i high-end segmentet med mere flere funktioner som covers der dækker IO området, tre M.2 slots, alle med heatsinks, samt et andet design på chipset heatsinken, der skjuler en fan nedenunder. Bundkortet anvender en 14 faset digital VRM sammen med store finnet heatsinks på begge sæt af bundkortets power bits.



Ultra bygges med en Intel GbE LAN chip til kablet netværk samt Intel Wi-Fi 6 802.11ax adapter med Bluetooth 5.0. Hastigheder kan nå op til 2,4 Gbps. Lyden håndteres af den nu velkendte ALC1220-VB codec, der understøtter 7.1 kanal lyd og indeholder en S / PDIF på bagsiden.



Et kig på lagerfronten afslører SATA-fronten bestående af seks SATA porte, der understøtter RAID 0, 1 og 10. Ultra stepper op med tre M.2 slots (2x 22110, en 2280). Alle drev understøtter PCIe 3.0 x4 / x2 samt SATA moduler. Alle tre slots bruger heatsinks til M.2 modulerne.

USB tilslutning er den samme som Pro med tre USB 3.1 Gen 1 porte samt en USB 3.1 Gen 2 (Type-A). En USB 3.1 Gen 2 Type-C-port kan også findes på bagsiden. Ud over alle USB 3.x understøttelser, kan der findes fire USB 2.0 porte, der svarer til 10 porte.



Når snakken falder på PCIe slots, tilbyder Aorus Ultra to fuld længde og forstærkede slots med en 3. fuld længde slot, der ikke har forstærkningen. De to øverste slots kører ved henholdsvis PCIe 4.0 x16 og x8 ved hjælp af 3rd Gen Ryzen CPU'er, mens den sidste slot er fodret fra chipsettet og kører med x4 hastigheder. Ud over de omtalte fuldlængde slots, er der to x1 slots.



De fire DIMM slots på Ultra kommer med hastigheder op til DDR4 3200 MHz med kapacitet på op til 128 GB.



X570 Aorus Master

X570 Aorus Master ser næsten nøjagtig ud på samme måde og fungerer som Ultra – dog med et par forbehold, herunder 2,5 GbE networking og et anden lyd codec. Bundkortet bruger stadig den samme 14 fasede digitale VRM og heatsink opsætning (selv om det har to 8 pin EPS-stik, der giver dem strøm) sammen med den samme minimal RGB belysning på coveret over VRM'erne og lydområdet.



Andre åbenbare ændringer på bundkortet omfatter flere fan heads, switche og fejlfindingsdioder. Der er også monteret spændingslæsepunkter placeret over DRAM slots, så du ved, når du kommer op i den høje ende af skalaen.



Netværksdelen omhandler ikke Intel GbE LAN chippen vi har set på de andre bundkort. Her får vi en Realtek 2.5 Mbit LAN chip til ultra-hurtig overførsel.



Aorus Master benytter samme 7.1 kanals Realtek ALC1220-VB codec, men tilføjer en ESS Sabre9118 DAC chip versus Ultra.



Lageret varetages på Aorus Master i form af seks SATA porte, der understøtter RAID 0, 1 og 10 sammen med tre M.2 slots. Alle tre M.2 slots er PCIe 4.0 x4 / x2, og vil også håndtere SATA moduler.



På USB siden får vi i alt 10 porte på bagsiden. Tre USB 3.1 Gen 2 Type-A porte og en Type-C understøttelse Gen 2 til 10 Gbps tilslutning, to USB 3.1 Gen 1 porte, sammen med fire USB 2.0 porte.



Bundkortet har tre fuld længde forstærkede PCIe slots sammen med en enkelt x1 slot. Det primære GPU slot (top) kører ved PCIe 4.0 x16 mens det anden slot kører ved PCIe 4.0 x8. Tredje slot er forbundet via chipsettet og kører ved PCIe 3.0 x4, når du bruger 3. Gen Ryzen CPU. Multi GPU-understøttelse kommer i form af NVIDIA Quad-GPU SLI og 2-Way SLI med Quad-GPU Crossfire og 2 Way Crossfire understøttelse af AMD baserede grafikkort.



De fire forstærkede DIMM slots understøtter op til 128 GB RAM med hastigheder på op til 3200 MHz.



X570 Aorus Extreme

Gigabytes X570 flagskibs bundkort bliver Aorus Extreme. Extreme tager tingene til et helt andet niveau med unikt designede shrouds, der dækker det meste af bundkortet, hvilket giver det et meget rent og unikt udseende. Extreme benytter sig af en 16 faset digital VRM sammen med heatsinks, der dækker begge VRM sæt. Heatpipes forbinder de to heatzink sammen med et andet heatpipes, der forbinder til et fanless chipsæt heatsink (den første vi har set på X570) endnu.



Producenten har integreret avancerede features såsom spændingslæsepunkter og temperatur headers, der giver bundkortet et topnotch look. RGB findes på bagsiden, på lyd coveret, samt en bar, der er lagt rundt om chipsettets heatzink. Alt i alt er dette et super flot bundkort, og endu engang begrønser producenten mængden af RGB farveladen.



Netværksimplementeringen er også på et andet niveau fra Intel GbE LAN chip og en 10 Mbit Aquantia LAN chip. Det samme Wi-Fi 6 (802.11ax) modul bruges til Wi-Fi, og det trådløse netværk understøtter op til 2,4 Gbps overførselshastigheder og Bluetooth 5.0.



Extreme bruger også topnotch 7.1 kanalen Realtek ALC1220 VB codec sammen med en ESS Sabre9118 DAC chip og inkluderer Nichicon og WIMA audio caps. Lyddelen på bagsidens IO, er en 5 stikd analog og S / PDIF ud til digital.



USB portene er de samme som på Master med 10 porte i alt. Tre USB 3.1 Gen 2 Type-A-porte og en Type-C-understøttelse Gen 2 til 10 Gbps tilslutning, to USB 3.1 Gen 1 porte, sammen med fire USB 2.0 porte.



Extreme kommer med tre fuldlængdeforstærkede PCIe slots, men Extreme dropper x1 slot. Den primære GPU slot (top) kører ved PCIe 4.0 x16 mens den anden slot kører ved PCIe 4.0 x8. Tredje slot er forbundet via chipset og kører ved PCIe 3.0 x4, når du bruger en 3. Gen Ryzen CPU. Multi GPU-understøttelse kommer i form af NVIDIA Quad GPU SLI og 2-Way SLI med Quad GPU Crossfire og 2-Way Crossfire understøttelse af AMD baserede videokort.



Extreme's fire DIMM slots understøtter 128 GB med hastigheder der igen topper på 3200 MHz.

Samlet set har Gigabyte tilsyneladende tonet stylingen ned på deres nye X570 bundkort. Deres tidligere generationer har uden tvivl skræmt mange bort, men igen handler det jo om, om man er til RGB eller ej.



Prissætning eller tilgængelighed på disse bundkort er endnu ikke frigivet, og det samme med officiel lancering.



